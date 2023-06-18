الوحدة الإماراتي يعلن تعاقده مع موسيماني

الأحد، 18 يونيو 2023 - 00:50

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - الوحدة الإماراتي

أعلن نادي الوحدة الإماراتي عن تعاقده مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتولي قيادة الفريق اعتبارا من الموسم المقبل.

وجاء بيان الوحدة كالتالي:

بيان رسمي | بيستو موسيماني

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تعلن شركة نادي الوحدة لكرة القدم عن إتمام إجراءات التعاقد مع السيد بيستو موسيماني "من جنوب إفريقيا"، وذلك لقيادة الفريق الأول فنياً.

ورحب مجلس إدارة النادي بموسيماني في موطن الأبطال، مُتمنين لهُ التوفيق والنجاح في تلبية طموحات قيادة وإدارة النادي، وجماهيره.

الوحدة كان قد أنهى الدوري الإماراتي في المركز الثالث بالموسم المنقضي.

وأعلن بيتسو موسيماني اليوم الخميس بشكل رسمي رحيله عن تدريب أهلي جدة السعودي.

وقاد موسيماني نادي أهلي جدة للعودة إلى الدوري السعودي للمحترفين.

ونشر موسيماني بيانا عبر تويتر جاء فيه "مع إنهاء علاقتي مع النادي الأهلي السعودي أتطلع إلى تجربة جديدة. أعرب عن بالغ سعادتي لإنجاز المهمة الصعبة في إعادة الفريق لدوري المحترفين في غضون 8 أشهر. لم نتأهل فقط بل حققنا لقب دوري الدرجة الأولى".

وأضاف "لم نكن لنحقق هذا الإنجاز بدون اللاعبين الذين لعبوا بقلوبهم. شكرا للدعم المستمر من مشجعي الأهلي، وجودكم في المدرجات في مباريات الذهاب والإياب كان أفضل حافز. أتمنى للفريق دوام النجاح في مساعيه المقبلة".

وكان الهبوط الذي حدث بنهاية الموسم قبل الماضي هو الأول في تاريخ الأهلي للدرجة الأولى.

ويعد الأهلي خامس أكثر المتوجين بالدوري السعودي في تاريخه بواقع ثلاثة ألقاب بعد الهلال (18 بطولة) والنصر (9 ألقاب) والاتحاد (8 ألقاب) والشباب (6 ألقاب).

وكان الأهلي توج باللقب آخر مرة في موسم 2015-2016.

وانتقل موسيماني لتدريب أهلي جدة بداية الموسم الحالي عقب رحيله عن تدريب النادي الاهلي في الموسم المنصرم.

موسيماني (58 عامًا) تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.

بيتسو موسيماني الوحدة الإماراتي
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