توتنام يضم كولوسيفسكي بشكل نهائي

السبت، 17 يونيو 2023 - 22:26

كتب : FilGoal

ديان كولوسيفسكي لاعب توتنام

أعلن نادي توتنام ضم ديان كولوسيفسكي بشكل نهائي قادما من يوفنتوس الإيطالي.

ووقع كولوسيفسكي على عقد مع توتنام لمدة 5 سنوات مقبلين حتى 2028.

اللاعب السويدي كان قد قضى فترة إعارة لمدة موسم ونصف في صفوف توتنام قبل أن ينضم للفريق بشكل نهائي.

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ويعد صاحب الـ 23 عاما هو أول صفقات توتنام خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وفقا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو فإن الصفقة كلفت توتنام 30 مليون يورو وقد حصل النادي الإنجليزي على خصم 5 مليون يورو على قيمة أحقية الشراء من قبل يوفنتوس.

كولوسيفسكي شارك مع توتنام في 57 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل سبعة أهداف وصناعة 16 هدفا.

توتنام أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن غير المؤهل لأي بطولة أوروبية.

وكان النادي قد أعلن تعيين الأسترالي أنجي بوستيكوجلو كمدرب للفريق بداية من الموسم المقبل.

ديان كولوسيفسكي توتنام يوفنتوس
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