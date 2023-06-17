التشكيل - بيرسي تاو أساسي مع المغرب.. والمحمدي يحرس مرمى المغرب

السبت، 17 يونيو 2023 - 17:39

كتب : FilGoal

بيرسي تاو جنوب إفريقيا

أعلن كل من هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا ووليد الركراكي مدرب منتخب المغرب تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب منتخب جنوب إفريقيا مع المغرب على ملعب الأول في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويقود بيرسي تاو لاعب الأهلي تشكيل جنوب إفريقيا الأساسي في المباراة.

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وجاء تشكيل جنوب إفريقا بالكامل كالتالي:

الحارس: رونين ويليامز.

الدفاع: إنوسين مايلا - سياندا تشولو - مثوبي مافالا.

الوسط: - ثابيلو مورينا - تيبوهو موكينا - ثيمبا زواني - أوباس.

الهجوم: بيرسي تاو - زيكيلي ليباسا - ميهلالي مايامبيلا.

ويبدأ منير المحمدي في حراسة مرمى المغرب، بينا يقود زكريا بوخلال والنصيري خط الهجوم.

وجاء تشكيل المغرب كالتالي:

الحارس: منير المحمدي.

الدفاع: أشرف حكيمي - نايف أكرد - رومان سايس - نصير مزراوي.

الوسط: يوسف مالح - عمران لوزا - عثمان إدريسي.

الهجوم: حكيم زياش - يوسف النصيري - زكريا بوخلال.

وضمن كلا الممتخبين تأهلهما لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 والتي ستقام في كوتديفوار في شهر يناير المقبل.

ويحتل منتخب المغرب الصدارة برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن جنوب إفريقيا صاحبة المركز الثاني.

ويلعب ثلاث منتخبات فقط في المجموعة بسبب استبعاد منتخب زيمبابوي لإيقاف النشاط الكروي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

جنوب إفريقيا المغرب تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023
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