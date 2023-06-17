فوت ميركاتو: النصر يفاوض تشيلسي لضم زياش

يفاوض النصر السعودي نظيره تشيلسي لضم حكيم زياش خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما ذكر موقع "فوت ميركاتو" الإيطالي فإن النصر وصل لمراحل متقدمة في مفاوضاته مع تشيلسي لضم اللاعب المغربي.

وأوضح التقرير أن زياش منفتح على العرض السعودي.

ويتوقع تشيلسي إلى جانب زياش تقدم أندية سعودية بعروض لضم بيير إيمريك أوباميانج كذلك.

حكيم زياش صاحب الـ30 عاما يمتد تعاقده مع تشيلسي حتى صيف عام 2025.

وانضم زياش إلى تشيلسي قادما من أياكس في عام 2020.

وخاض زياش مع تشيلسي 107 مباراة سجل خلالهم 14 هدفا وصنع 13 آخرين.