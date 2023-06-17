عودة بيرهالتر لـ منتخب أمريكا.. حكاية أزمة عائلية كادت تطيح بأمال أمة بأكملها

في الوقت الذي بدأ فيه منتخب أمريكا المهمة الاستعداد لـ كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة رفقة كندا المكسيك، ضربت أزمة عائلية المنتخب فأطاحت بالمدير الفني الذي عاد مجددا بعد 6 أشهر لتولي المهمة.

رحل جريج بيرهالتر عن منصب المدير الفني لمنتخب أمريكا بسبب مشكلة شخصية تعود لـ 31 عاما، والسبب في ظهور تلك المشكلة للسطح هي عائلة جيوفاني رينا لاعب منتخب أمريكا.

أمس الجمعة أعلن منتخب أمريكا عودة بيرهالتر لمنصبه بعد 6 أشهر وسيبدأ المهمة في يوليو المقبل بعد نهاية مشوار المنتخب في بطولة الكأس الذهبية.

FilGoal.com يستعرض معكم تاريخ القصة التي هزت منتخب أمريكا طيلة الأشهر الماضية.

انتهى مشوار منتخب أمريكا في كأس العالم 2022 في الدور الـ 16 بالخسارة من هولندا بنتيجة 3-1، وانتهى تعاقد جريج بنهاية ديسمبر من العام الماضي وكان في انتظار تعيين مدير رياضي جديد للمنتخب الأمريكي لمعرفة مصيره والذي كان أقرب للتجديد عن الرحيل.

لنعد لأصل القصة

تزامل جريج بيرهالتر مع كلاوديو رينا سويا في نفس نادي الشباب وفريق المدرسة الثانوية في نيوجيرسي حتى مثلا منتخب أمريكا معا في كأس العال 2002 والذي شهد أفضل نتيجة للمنتخب تاريخيا في المونديال بالوصول لربع النهائي.

في نفس الوقت تزاملت دانييل في السكن مع روزاليند وفازا ببطولات متعددة في جامعة نورث كارولينا.

عام 1991 واعد جريج في أول سنة له بجامعة نورث كارولينا روزاليند .

بعد أربعة أشهر من العلاقة وخلال نقاش احتد بينهما وهما في حالة سُكر دفعته روزاليند فرد بدفعها أرضا وركلها في ساقها مرتين.

انفصلا وأعادا التواصل بعد سبعة أشهر بناء على طلبها ثم تزوجا عام 1999، ولهما 4 أطفال أيضا.

أصبحت دانييل زوجة كلاوديو عام 1997 وأنجبا 4 أطفال من بينهم جيوفاني لاعب منتخب أمريكا الحالي وبوروسيا دورتموند الألماني الذي وُلد عام 2002، وظلت علاقة العائلتين متينة معا.

وبعد 18 عاما منح جريج المدير الفني للمنتخب الفرصة لجيوفاني الذي أصبح لاعبا لبوروسيا دورتموند لتمثيل منتخب أمريكا الأول وخلالها ساهم الشاب في تحقيق لقب دوري الأمم لأمريكا الشمالية وحجز مقعده في كأس العالم 2022.

إلى كأس العالم

قبل كأس العالم أصيب جيوفاني رينا وكانت هناك شكوك حول مدى قوة مشاركته الكاملة في المباريات.

بسبب سوء الأداء في التدريبات جلس رينا على مقاعد البدلاء طيلة 90 دقيقة انتهت بالتعادل ضد ويلز في الجولة الأولى من دور المجموعات للمونديال القطري.

قبل المباراة كانت دانييل والدة جيوفاني وصلت للملعب في حافلة رفقة عائلة المدير الفني جريج بيرهالتر، لكن بعد غياب نجلها عن أحداث اللقاء عادت للفندق بمفردها في سيارة أخرى دونهم.

في أرض الملعب ازدادات حدة الأزمة بعدما رمى رينا واقي الساق اعتراضا على عدم مشاركته.

وأرسل والده رسالة نصية إلى المدير الرياضي للمنتخب قائلا: "يا لها من مزحة كاملة وصريحة. تشعر عائلتنا بالاشمئزاز في حال كنت تتساءل. تشعر بالاشمئزاز من الكيفية التي يُسمح فيها للمدرب لم يواجه تحديا مطلقا بفعل كل ما يريد".

رسالة لم تكن الأولى وليست الأخيرة.

المباراة شهدت أزمة أخرى عندما صرّح بيرهالتر في المؤتمر الصحفي أن رينا لم يشارك بسبب عدم جاهزيته بدنيا بشكل كامل.

وهو ما خالفه رينا في تصريحاته مع الصحفيين في المنطقة الإعلامية المختلطة عندما قال إنه كان جاهزا ومنتظرا للمشاركة.

في المران التالي للمباراة ظهر رينا بشكل سلبي، مما دفع الثنائي دياندري يدلين وآرون لونج لاصطاحبه جانبا والحديث معه وحثه على بذل مزيد من الجهد.

لاحقا اضطر رينا للاعتذار إلى المجموعة بأكملها بشكل مفصل قبل حصة تدريبية، لتنتهي الأزمة.

شارك رينا بديلا لـ 7 دقائق أمام إنجلترا في المباراة الثانية، واكتفى بملازمة مقاعد البدلاء في المباراة الثالثة أمام إيران.

المشاركة الأكبر جاءت في مباراة دور الـ 16 أمام هولندا عندما دخل بين الشوطين ولعب الشوط الثاني كاملا في هزيمة بلاده بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

انتهى كأس العالم لأبناء العم سام والمنتخب لكن ليس بين عائلتي رينا وبيرهالتر.

ما بعد كأس العالم

في السادس من ديسمبر بعد نهاية مشوار منتخب أمريكا كان المدرب جريج بيرهالتر حاضرا لقمة تحت عنوان القيم الأخلاقية في المجتمع بأحد المعاهد في مدينة نيويورك.

ما قاله بيرهالتر يومها نُشر في صورة تصريحات عبر موقع Cahrter Works، قبل أن يخرج المتحدث باسم الاتحاد الأمريكي لكرة القدم لتوضيح أن ما قاله بيرهالتر في تلك القمة كان غير مصرح بنشره.

فماذا قال بيرهالتر؟

بيرهالتر تحدث عن لاعب دون أن يسمه وقال: "في كأس العالم، كان لدينا لاعب لا يرتق إلى مستوى التوقعات داخل وخارج الملعب. ولهذا اجتمع الجهاز الفني لعدة ساعات لمناقشة ما سنفعله مع هذا اللاعب".

وأضاف: "كنا جاهزين لحجز تذكرة الطيران وإرساله إلى الوطن، إلى هذا المدى وصل الأمر. ثم توصلنا إلى قرار أننا سنجري معه محادثة أخيرة".

وتابع: "أخبرناه أنه سيتوجب عليه الاعتذار لكل زملائه، وأنه لن يكون مجرد اعتذار بصيغة "أنا آسف"، بل يجب أن يكون أعمق من ذلك. وقد أخبرت قادة المنتخب بأنه سيعتذر للاعبين. الأمور سارت بعدها بشكل رائع ولم نمر بأي مشاكل مع هذا اللاعب في المعسكر".

وأتم: "إرسال لاعب إلى الوطن أمر جلل، كان سيخلق الكثير من الجدل، كانوا سيتحدثون عن ذلك لخمسة أيام متواصلة، لكننا كنا مستعدين لفعل ذلك لو تطلب الأمر، لأنه لم يرتق إلى متطلبات المجموعة".

شعرت عائلة رينا بالغضب من التصريحات وتحدث كلاوديو رينا مع هاتفيا إيرني ستيورات المدير الرياضي للمنتخب وتدخلت دانييل والدة اللاعب لتحكي القصة التي تعود لـ 31 عاما.

وخلال المكالمة زعمت دانييل أن جريج اعتدى جسديا على روزاليند في تسعينيات القرن الماضي.

وخرج جيوفاني ورد برسالة مطولة عبر إنستجرام يوم 12 ديسمبر 2022:

"كنت آمل ألا أعلّق على ما حدث خلال كأس العالم. أؤمن أن الأمور التي تحدث داخل الفريق يجب أن تظل خاصة. ولكن على ذكر ذلك، فالكثير من الأمور قيلت بشأن احترافيتي وشخصيتي، ولهذا أعتقد أنني مطالب بالرد في بيان قصير.

مباشرةً قبل كأس العالم، المدرب بيرهالتر أخبرني أن دوري في البطولة سيكون محدودًا للغاية. كنت محطمًا. لأني شخص ألعب بفخر وشغف، كرة القدم هي حياتي، وأؤمن بطموحاتي. كنت أتوقع وأريد المشاركة بشكل كبير في كأس العالم بين مجموعة موهوبة لنعبر عن أنفسنا في البطولة.

ولأني شخص عاطفي للغاية، فأنا أعترف بالكامل أنني تركت مشاعري تتملكني مما أثّر على تدريبي وسلوكي لعدة أيام بعد علمي بدوري الضئيل في البطولة. اعتذرت لزملائي وللمدرب على ذلك، وقد أخبروني أنهم سامحوني. بعدها تغلبت على إحباطي وأعطيت كل شيء داخل وخارج الملعب.

أنا منزعج بسبب التغطية المستمرة للمسألة، خصوصًا مع فبركة العديد من القصص المحيطة بالأمر. كما أنني فوجئت للغاية أن أي شخص في الجهاز الفني للمنتخب يمكنه المساهمة في نشر هذه القصص.

المدرب بيرهالتر قال دائمًا إأن ما يحدث في الفريق يبقى في المنزل حتى نركز على اتحادنا وتطورنا. أحب المنتخب وأحب تمثيل بلدي، وأنا مركز الآن فقط على تطوري كلاعب كرة قدم وكشخص.

آمل أن يركز كل شخص في منتخب الولايات المتحدة على تحقيق الأفضل للفريق حتى نتمكن من تحقيق النجاح في كأس العالم 2026".

يوم 20 ديسمبر 2022 أجري تحقيقا وأقر جريج بما حدث وأوضح ما حدث عام 1991 بينه وبين روزاليند تسبب في انفصالهما لمدة 7 أشهر والتقيا مجددا في سبتمبر 1992.

في 3 يناير 2023 نشر المدير الفني بيانا موقعا منه ومن زوجته:

"لا يوجد أي أعذار لما حدث في تلك الليلة، لقد كانت لحظة مخزية وحدثًا مازلت نادمًا عليه إلى يومنا هذا. اعتذرت حينها مباشرة لروزاليند لكنها تركتني وحيدا وهذا مفهوم، لقد أخبرت جميع من حولي من والدي وعائلتي وأصدقائي لأتحمل المسئولية عما اقترفت، وكذلك فعلت روزاليند، بينما بقيت السلطات في معزل عن هذا الحدث، لقد قررت طلب المشورة والمساعدة وهو أحد أكثر قرارات حياتي قيمة، ولم يتكرر هذا السلوك أبدا ليومنا هذا".

وأوضح أن ظهور هذه الحادثة غير المعروفة للنور ربما يكون محاولة ابتزاز قام بها شخص يريد إزاحته من تدريب المنتخب.

في نفس اليوم أصدر الاتحاد الأمريكي بيانا أوضح فيه أن الاتحاد علم بالادعاءات يوم 11 ديسمبر 2022 أي بعد ما يقارب الأسبوع من خروج الولايات المتحدة من دور ال 16 من كأس العالم في قطر، وأضاف الاتحاد أنه فتح على الفوز تحقيقا مستقلا عن هذه الحادثة وكذلك ادعاء محاولة الابتزاز لبيرهالتر.

أكمل الاتحاد بيانه بالقول: "خلال هذه العملية، علم الاتحاد عن ما يبدو أنها سلوكيات غير منضبطة تجاه عديد الموظفين والأعضاء من أفراد خارج الاتحاد، نتعامل بجدية مع هذه السلوكيات ووسعنا التحقيق ليشمل هذه الادعاءات كذلك".

أعرب الاتحاد في بيانه كذلك عن تقديره لما فعله جريج و روزاليند وتحدثهما عن الحادثة علانية، لكنه أعلن عن الالتزام بتحقيق الشفافية ونشر نتائج التحقيقات فور انتهائها، كما ندد بالعنف من أي نوع مع تشديده على أخذ هذه الادعاءات بجدية تامة.

في اليوم التالي مباشرة أعلنت دانييل والدة جيوفاني أنها من تواصلت بالفعل مع إيرني ستيورات وكشفت له تفاصيل ما حدث.

دانييل أوضحت أن ستيورات يعد صديقا مقربا لها وأنها أرادته أن يعرف مدى غضبها وتحطمها مما حدث مع ابنها جيو كما أعربت له عن إحساسها بالخيانة من شخص اعتبرته قريبا من عائلتها وهو جريج.

أضافت دانييل أنه من غير العادل أن يتم تدمير ابنها الذي اعتذر عن تصرفه غير الناضج بينما تم قبول عذر جريج حينما ارتكب خطأ أكثر فداحة من ابنها وهو في مثل سنه، وقالت إنه تم التقليل من حجم ضرر تلك الليلة في بيان جريج وأنها أمضت وقتا وجهدا كبيرين للتخفيف عن زميلتها روزاليند من هول الصدمة وتبعاتها، كما أوضحت أنها استغرقت وقتا طويلا لتسامح جريج وتتقبله، وأنها لطالما اعتبرت عائلة بيرهالتر وأطفاله جزءا من عائلتها وحياتها لكن سلوك جريج تجاه ابنها كان جارحا حيث توقعت أن يرد الدين لابنها لكن ذلك لم يحدث.

أكملت دانييل في بيانها أنها لم تنوِ أن يفتح الاتحاد تحقيقا مع جريج كما أنكرت ما زعمه جريج أن تكون هددت بإفشاء الحادثة قبل أن تظهرها للنور، أو أنها رغبت في إقالته، كما أوضحت أنها لا تعلم شيئا عن محاولة الابتزاز وأبدت أسفها لانتشار الموضوع في العلن وفي مشاركتها في لعب دور قد يعيد فتح جراح الماضي.

كلاوديو رينا والد جيو وقائد المنتخب الأمريكي وزميل بيرهالتر السابق خرج في بيان خاص معلنا دعمه لزوجته واستياءه من تصريحات جريج.

وقال: "أثناء وجودي في قطر، شاركت إحباطي بشأن تجربة ابني في كأس العالم مع عدد من الأصدقاء المقربين، ومن بينهم إيرني وبريان ماكبرايد (لاعبان سابقان للمنتخب). ومع ذلك، لم أهدد أي شخص في أي وقت من الأوقات، ولن أفعل ذلك على الإطلاق".

هل تتذكر رسالة كلاوديو النصية السابقة؟ لم تكن الأولى بشأن نجله.

تم إجراء تحقيق داخلي، وظهر أن كلاوديو اشتكى باستمرار للمدرب رافاييل ويكي خلال كأس العالم تحت 17 عام 2019 بسبب قلة عدد دقائق مشاركة نجله، وعدم سفره في درجة رجال الأعمال والمعاملة غير المقبولة التي كان يتلقاها جيوفاني.

في يوليو 2018، اشتكى كلاوديو في رسالة عبر البريد إلكتروني من حكمة كانت تعمل في إحدى مباريات يشارك بها جيوفاني: "هل يمكننا أن نكون حقيقيين ولدينا حكام ذكور لمباراة كهذه. هذا مُحرج الرجال. ما الذي نحاول إثباته؟ لعبة كهذه تستحق اهتماما كبيرا".

عقب كل ذلك أعلن منتخب أمريكا تعيين أنتوني هدسون بشكل مؤقت مع تحديد في وقت لاحق مستقبل جريج مع المنتخب، بهل سيستمر أم لا.

قبل نهاية شهر يناير استقال كلاوديو من منصب المدير الرياضي لنادي أوستن الأمريكي وتحول لمنصب المستشار الفني، إثر تعديات الأزمة.

في 13 مارس 2023 صدرت نتيجة التحقيقات واعتبروا أن الحادث والسنوات الـ 31 لا تؤثر على تعيين جريج مديرا فنيل للمنتخب لفترة ثانية.

وفي مطلع الشهر الجاري خسر جيوفاني لقب الدوري الألماني مع دورتموند بعدما شارك كبديل في الجولة الأخيرة مغ فريقه ليذهب اللقب لصالح بايرن ميونيخ.

وفي 15 يونيو شارك جيوفاني رينا في فوز أمريكا على المكسيك لمدة 75 دقيقة بنصف نهائي كأس الأمم لأمريكا الشمالية.

وفي اليوم التالي أعلن الاتحاد الأمريكي عودة جريج لتولي تدريب المنتخب حتى كأس العالم 2026.

جريج تحدث عن المواجهة المرتقبة مع جيوفاني في الأجندة الدولية المقبلة قائلا: "إنه فرد موهوب للغاية ولدي الالتزام بتدريبه مثل أي مدرب ولاعب. أريد أن أخرج منه بأفضل ما يكون. نحن نعلم أنه إذا تمكنا من إطلاق العنان لمواهبه".

فكيف سيكون الأول بينهما وما سيحمل لمنتخب أمريكا تحت قيادة جريج في السنوات القليلة المقبلة قبل كأس العالم 2026.