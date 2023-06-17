المصري يصدر بيانا بشأن أزمة تصريحات الجلاسي

أصدر النادي المصري بيانا رسميا بشأن تصريحات التونسي إلياس الجلاسي محترف الفريق في أحد المداخلات الهاتفية.

وكشف إلياس الجلاسي لاعب المصري في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" عن دخول الزمالك في مفاوضات معه لضمه إلى صفوفه خلال الانتقالات الصيفية. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان المصري:

"يعرب مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، عن استيائه الشديد من الأداء الإعلامي غير المهني والمخالف لكافة مواثيق الشرف الإعلامية والذي حدث خلال الحلقة الأخيرة من برنامج اللعيب والمُقَدمة على شاشة قناة ( MBC MASR ) في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت ، وذلك بعد قيام مقدم البرنامج مهيب عبد الهادي بالتدليس على لاعب المصري، المحترف التونسي إلياس الجلاسي بإيهامه أن المداخلة الهاتفية التي أجريت معه غير مذاعة على الهواء مباشرة وأنها اتصال شخصي، وهي المداخلة التي تم خلالها استدراج اللاعب للإدلاء بتصريحات أثارت جماهير النادي المصري بشكل كبير وسببت الكثير من الحرج للاعب والجهاز الفني والإداري لفريق المصري".

"مجلس إدارة المصري إذ يبدي امتعاضه الشديد من هذا الأمر ،فإنه كذلك يعرب عن بالغ أسفه من تكرار قيام مقدم البرنامج مهيب عبد الهادي وضيفه الدائم رضا عبد العال بتناول موضوعات خاصة بالنادي المصري بشكل أحادي يتم من خلالها عرض أخبار مغلوطة دون الرجوع لمجلس إدارة المصري لاستبيان الحقيقة وهو الأمر الذي قد يُلقي بتساؤلات عديدة حول الدوافع الشخصية لمقدم البرنامج وضيوفه والذين يسخرون البرنامج تماما لتحقيق أهدافهم الشخصية فقط دون مراعاة لكافة مواثيق الشرف الإعلامية ولمصالح الأندية المصرية".