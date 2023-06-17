إلياس الجلاسي: الزمالك فاوضني.. وبعض لاعبيه يضرون بزملائهم الجيدين

كشف إلياس الجلاسي لاعب المصري عن دخول الزمالك في مفاوضات معه لضمه إلى صفوفه خلال الانتقالات الصيفية.

وتحدث الجلاسي لقناة "إم بي سي مصر" قائلا: "تحدث معي مدحت عبد الهادي للانضمام إلى الزمالك بعد مباراة المصري والزمالك الودية، لم أوقع على أي عقود حتى الآن".

وأكمل "لو خيرت بين الأهلي أو الزمالك؟ أريد ضمان اللعب لذا أفضل الزمالك فهناك لاعبين كبار انتقلوا للأهلي ولم يشاركوا مع الفريق".

وأردف "علاقتي بسيف الجزيري أقوى من علي معلول لأننا لعبنا سويا في صفوف الناشئين".

وشدد الجلاسي متسائلا "هل يوجد شخص لا يحب اللعب في صفوف الزمالك؟".

وتابع اللاعب التونسي حديثه "الأهلي يملك لاعبين نفس طريقة اللعب مثل ديانج وحمدي فتحي ومروان عطية كلهم لاعبي ارتكاز وحتى أفشة وبرونو سافيو لا يشاركان مع الفريق".

وانتقد الجلاسي بعض لاعبي الزمالك بسبب اهتزاز نتائج الفريق وقال: "الزمالك به بعض اللاعبين يلعبون بشكل جيد وآخرين مع احترامي لا يستاهلون، هناك مجموعة غير جيدة وتضر باللاعبين الجيدين الذين يقدمون كل ما لديهم، لو الفريق سيقف على بنشرقي أو شيكابالا فهذا ليس فريقا كبيرا ولكن نحن نتحدث عن الزمالك".

وأردف "هناك بعض اللاعبين عقودهم مرتفعة يجب أن يأكلون النجيلة في الملعب لأن عليهم مسؤولية أمام الجمهور".

وبسؤاله عن تشجيعه للترجي وهل محمد علي بن رمضان لاعب فريق الدم والذهب يفيد الأهلي أم الزمالك أجاب "محمد علي بن رمضان لاعب يفيد الأهلي والزمالك".

واختتم الجلاسي تصريحاته "أي لاعب حتى لو سيحصل على 100 مليون جنيه يفكر أولا هل سيلعب أم لا، فلو لا تشارك لستة أشهر أو سنة وتحصل على أموال ربما لن يرغب أي فريق آخر في ضمك، أما لو تلعب ولا تحصل على أموال فاسمك سيظل في الساحة".

وانضم الجلاسي إلى المصري قادما من اتحاد منستير التونسي في 2021 ويمتد تعاقده مع الفريق البورسعيدي حتى 2025.