"أجويرووو".. مارتن تايلر يرحل عن سكاي بعد التعليق على الدوري الإنجليزي لـ33 عاما

أعلن مارتن تايلر المعلق الإنجليزي الشهير رحيله عن شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية لينهي بذلك 33 عاما من تعليقه على مباريات الدوري الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية اليوم السبت أن تايلر صاحب الـ77 عاما لن يعتزل التعليق لكنه سيتنحى عن منصبه وفقا لشروط جيدة مع "سكاي سبورتس" وعدم تجديد تعاقده.

وتعد أحد أشهر اللقطات لتايلر التي تتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي هي حينما سجل سيرجيو أجويرو هدفه الشهير في مرمى كوينز بارك رينجرز في الوقت المحتسب بدل من الضائع ليخطف لقب الدوري لمانشستر سيتي في موسم 2011-20112 من مانشستر يونايتد.

وقال مارتن تايلر لـ"تيليجراف" تعليقا على القرار: "في رأيي المتواضع نشأت شركة سكاي الضخمة اليوم من تغطية سكا سبورتس المبتكرة والملهمة للدوري الإنجليزي".

وواصل "لقد كان شرفا أن ألعب دورا صغيرا في تاريخ بث أعظم دوري في العالم، لقد عملت بجوار جحافل من المهنيين الرائعين في جميع جوانب صناعة التليفزيون".

وأتم "أشكر الجميع على دعمهم وخبراتهم وإنه لشرف أنني كنت عضوا في فريق موهوب للغاية".