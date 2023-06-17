ثاني مساعدي جوارديولا.. ليستر سيتي يعلن تعيين إنزو ماريسكا مدربا للفريق

أعلن ليستر سيتي تعاقده مع الإيطالي إنزو ماريسكا لقيادة الفريق خلفا لمدربه السابق دين سميث.

ووقع ماريسكا عقدا مدته 3 سنوات، ينتهي في صيف 2026.

ماريسكا -43 عاما- هو مساعد بيب جوارديولا في الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي.

وتواجد ماريسكا مع الأزرق السماوي حتى تتويجه بالثلاثية التاريخية، حيث جمع بين الدوري وكأس الاتحاد وأخيرا دوري أبطال أوروبا في العاشر من يونيو.

ويعتبر ماريسكا ثاني مساعدي جوارديولا انتقالا إلى مقعد الرجل الأول في الكرة الإنجليزية، بعد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال.

وكان سميث قد تولى مهمة محاولة إنقاذ ليستر من الهبوط بعد إقالة برندان رودجرز مطلع أبريل الماضي.

وهبط ليستر محتلا المركز الثامن عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، بفارق نقطتين عن منطقة الأمان.

وفقد ليستر جهود نجمه يوري تيليمانس الذي انتقل إلى أستون فيلا مجانا بنهاية عقده، ويقترب من فقدان الثنائي جيمس ماديسون وهارفي بارنز أيضا.