اختر بنفسك - صلاح وهالاند والمزيد.. تشكيل الدوري الإنجليزي الأمثل لموسم 2022-2023

الجمعة، 16 يونيو 2023 - 22:09

كتب : FilGoal

تتويج واحتفال مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي

انتهى موسم الكرة الأوروبية بصورة عامة، فاز من فاز وهبط من هبط.. ورفع مانشستر سيتي كأس الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الخامسة في آخر 6 مواسم.

سيتي توج باللقب بعد منافسة مع أرسنال الذي فقد حظوظه في الأمتار الأخيرة، وتأهل معهما مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد حصان الموسم الأسود إلى دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح ورفاقه في ليفربول تأهلوا إلى الدوري الأوروبي مع برايتون الذي قدم موسما تاريخيا بدوره، فيما اقتنص أستون فيلا مقعد دوري المؤتمر الأوروبي، ليترك توتنام بلا مشاركة قارية، في موسم شهد انهيار واضح لجاره اللندني تشيلسي أيضا.

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هبط ليدز يونايتد وليستر سيتي وساوثامبتون، وأفلت إيفرتون في الجولة الأخيرة.

إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي بات الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي في موسم واحد بكافة الأنظمة، برصيد 36 هدفا، أما هاري كين فقد سجل 30 هدفا ولكنهم لم يكفوا لاحتلال الصدارة، ولا لإنقاذ موسم فريقه أكثر من ذلك.

والآن.. حان وقت الاختيار، من هم اللاعبون الـ 11 الذين سترشحهم للتشكيل الأفضل في موسم البريميرليج المنتهي؟

الدوري الإنجليزي تشكيل الدوري الإنجليزي إرلينج هالاند محمد صلاح
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