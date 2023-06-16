كأس مصر - موعد مباراة الزمالك ضد فاركو.. القنوات الناقلة والمعلق

يستعد الزمالك لمواجهة فاركو ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 2022-2023.

وتأهل الزمالك إلى ثمن النهائي بعد فوزه على بروكسي بنتيجة 3-2 في دور الـ 32.

ويحتل الأبيض المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة من 30 مباراة.

وحقق الأبيض انتصارين متتاليين في مباراتيه الأخيرتين بالدوري حتى الآن.

وجاء ذلك على حساب طلائع الجيش بنتيجة 2-0 ثم الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 23 يونيو.

وتنطلق في الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة.

وتُلعب المباراة على استاد القاهرة الدولي.

ويُذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة حاتم بطيشة.