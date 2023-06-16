كأس مصر - موعد مباراة الزمالك ضد فاركو.. القنوات الناقلة والمعلق

الجمعة، 16 يونيو 2023 - 20:24

كتب : FilGoal

احتفال سيف الجزيري بهده للزمالك في مرمى الاتحاد

يستعد الزمالك لمواجهة فاركو ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 2022-2023.

وتأهل الزمالك إلى ثمن النهائي بعد فوزه على بروكسي بنتيجة 3-2 في دور الـ 32.

ويحتل الأبيض المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة من 30 مباراة.

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وحقق الأبيض انتصارين متتاليين في مباراتيه الأخيرتين بالدوري حتى الآن.

وجاء ذلك على حساب طلائع الجيش بنتيجة 2-0 ثم الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 23 يونيو.

وتنطلق في الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة.

وتُلعب المباراة على استاد القاهرة الدولي.

ويُذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة حاتم بطيشة.

الزمالك الدوري المصري فاركو
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