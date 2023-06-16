درع الاتحاد الإنجليزي - موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في بداية الموسم الجديد

الجمعة، 16 يونيو 2023 - 18:45

كتب : FilGoal

أرسنال - مانشستر سيتي - هالاند

تم الإعلان عن موعد إقامة درع الاتحاد الإنجليزي "الدرع الخيرية سابقا"، والتي عادة ما تقام بين بطل الدوري وبطل كأس الاتحاد.

هذا الموسم جمع مانشستر سيتي بين البطولتين، وبالتالي سيواجه أرسنال وصيف الدوري.

وسبق لذلك الحدوث في 2019 عندما التقى سيتي بطل الرباعية مع ليفربول وصيف الدوري الإنجليزي.

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في ذلك الوقت فاز سيتي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 1-1.

وتفوق سيتي على أرسنال في الدوري الإنجليزي في الأنفاس الأخيرة من الموسم.

ثم توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على جاره مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1.

وسبق أن التقى أرسنال وسيتي في الدرع الخيرية من قبل في نسخة 1934 وفاز الجنزر 4-0 وفاز أيضا في نسخة 2014 بنتيجة 3-0.

ويعد مانشستر يونايتد الأكثر تتويجا بلقب المسابقة برصيد 21 لقبا يليه أرسنال وليفربول برصيد 16 لقبا.

وحقق مانشستر سيتي اللقب في 6 مرات سابقة آخرها عام 2019.

وخسر سيتي لقب النسخة الماضية بالخسارة من ليفربول بنتيجة 3-1.

موعد المباراة

تقام مباراة الدرع الخيرية قبل بداية الموسم في إنجلترا على ملعب ويمبلي.

وتحدد لها يوم الأحد 6 أغسطس.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة.

أرسنال
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