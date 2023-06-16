تقرير فرنسي: ميلان يستخدم نجومه لإقناع ماركوس تورام

الجمعة، 16 يونيو 2023 - 18:35

كتب : FilGoal

ماركوس تورام - فرنسا

يحاول ميلان جاهدا للتفوق على باريس سان جيرمان للحصول على خدمات ماركوس تورام بفضل نجومه الفرنسيين.

ماركوس تورام

النادي : بوروسيا مونشنجلادباخ

بوروسيا مونشنجلادباخ
ميلان

وأصبح ماركوس تورام البالغ 25 عاما لاعبا حرا بعد نهاية تعاقده مع بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

ويسعى كلا الفريقين للحصول على خدمات تورام ويتفوق باريس بالعرض المادي في المقابل يحاول الفريق الإيطالي عرض دورا مهما للاعب وأساسيا في خطط الفريق للموسم المقبل.

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وأشارت شبكة "سبورتس زون" الفرنسية أن ميلان يعتمد على الثلاثي الفرنسي مايك ماينيان وثيو هيرنانديز وأوليفييه جيرو في معسكر منتخب فرنسا لإقناع المهاجم بالانضمام للفريق.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة جبل طارق اليوم الجمعة، في تصفيات يورو 2024.

وخاض تورام الموسم المنقضي 32 مباراة سجل 16 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات.

وخلال 134 مباراة سجل 44 هدفا وصنع 29 خلال 4 مواسم بقميص الفريق.

ويعد ماركوس نجل ليليان تورام نجم يوفنتوس وبارما ومنتخب فرنسا السابق، وشقيق خيفرين تورام لاعب وسط نيس الفرنسي والمرشح للانتقال هذا الصيف.

ميلان باريس سان جيرمان مونشنجلادباخ ماركوس تورام
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