خروج دي خيا وتواجد جرينوود في قائمة مانشستر يونايتد الأولى لموسم 2023-2024

الجمعة، 16 يونيو 2023 - 15:11

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

شهدت قائمة مانشستر يونايتد الأولية للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2023-2024 مفاجأتين تمثلا في عدم تواجد حارس المرمى ديفيد دي خيا وانضمام ماسون جرينوود.

وأوضح يونايتد عبر موقعه الرسمي أن عدم تواجد اسم دي خيا يأتي في ظل المفاوضات الجارية معه من أجل تجديد تعاقده.

وينتهي تعاقد الحارس الإسباني مع يونايتد بنهاية شهر يونيو الجاري.

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فيما تواجد اسم جرينوود في قائمة اللاعبين تحت الـ24 عاما.

ولا يعد ذلك مؤشرا على عودة جرينوود للتدريبات والملاعب في ظل عدم انتهاء النادي من تحقيقه الداخلي بشأنه بعد إسقاط اتهامه باغتصاب والاعتداء على صديقته.

كما شهدت تواجد اللاعبين العائدين من الإعارة إيريك بايلي وأليكس تيلليس وأماد ديالو.

مانشستر يونايتد دي خيا جرينوود
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