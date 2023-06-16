أوديجارد يرد على أنباء اهتمام سان جيرمان بضمه

الجمعة، 16 يونيو 2023 - 14:40

كتب : FilGoal

أرسنال ضد برايتون

رد مارتن أوديجارد قائد أرسنال على أنباء انتقاله لصفوف باريس سان جيرمان خلال الصيف الجاري.

وتحدث أوديجارد لقناة "تي في 2" النرويجية قائلا: "مازال يتبقى عدة سنوات في تعاقدي مع أرسنال".

وشدد "أنا بخير وأتمنى أن أظل هنا في أرسنال لسنوات عديدة مقبلة".

أخبار متعلقة:
فرانكفورت يعلن تشخيص إصابة مرموش رد من رامي عباس على أنباء اجتماع صلاح مع ناصر الخليفي للانتقال إلى سان جيرمان تقارير: قطر تدخل مفاوضات حصرية من أجل إتمام شراء مانشستر يونايتد

وانضم أوديجارد إلى أرسنال قادما من ريال مدريد معارا في صيف عام 2021 وبعد ذلك بعام انتقل نهائيا للفريق اللندني مقابل 35 مليون يورو.

وخلال الموسم الماضي سجل أوديجارد 15 هدفا وصنع 8 آخرين في 45 مباراة رفقة أرسنال.

وإجمالا ارتدى أوديجارد قميص أرسنال 105 مرة سجل فيهم 24 هدفا وصنع 15 آخرين.

ويمتد تعاقد اللاعب النرويجي صاحب الـ24 عاما مع أرسنال حتى 2025.

أوديجارد أرسنال سان جيرمان
نرشح لكم
رد من رامي عباس على أنباء اجتماع صلاح مع ناصر الخليفي للانتقال إلى سان جيرمان تقارير: قطر تدخل مفاوضات حصرية من أجل إتمام شراء مانشستر يونايتد أثليتك: مانشستر يونايتد يفكر في ضم أونانا ضربة لمانشستر يونايتد.. بايرن يقترب من ضم كيم مين جاي إنها تقترب.. سكاي: هافيرتز يوافق على الانتقال إلى أرسنال.. وموقف تشيلسي رومانو: وست هام يرفض عرض أرسنال الأول لضم ديكلان رايس تايمز: أرسنال ينسحب من صفقة كايسيدو ليحل بدلا من ميسي.. تقرير فرنسي يكشف تفاصيل مقابلة الخليفي مع محمد صلاح
أخر الأخبار
أوديجارد يرد على أنباء اهتمام سان جيرمان بضمه 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فرانكفورت يعلن تشخيص إصابة مرموش ساعة | المحترفون
رد من رامي عباس على أنباء اجتماع صلاح مع ناصر الخليفي للانتقال إلى سان جيرمان ساعة | الدوري الإنجليزي
تقارير: قطر تدخل مفاوضات حصرية من أجل إتمام شراء مانشستر يونايتد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
رومانو: يوفنتوس سوف يستغنى عن 5 لاعبين 3 ساعة | الكرة الأوروبية
أثليتك: مانشستر يونايتد يفكر في ضم أونانا 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
عبد الحفيظ: لا توجد عروض رسمية سوى للاعب واحد فقط 4 ساعة | الدوري المصري
مدرب الجونة لـ في الجول: التأهل للدوري لم يكن ليحدث لولا أمرين.. وهذا اللاعب ظهر أفضل من توقعاتي 4 ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر ناري من كولر ردا على خطأ معلول وعدم طرد لاعب الوداد والتأثير على حكم إياب نهائي إفريقيا 2 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد إقامة السوبر الإفريقي.. والمكان الأقرب لاستضافته 3 انتهى نهائي إفريقيا - الوداد (1)-(1) الأهلي.. الأحمر بطل إفريقيا 4 خبر في الجول - الأهلي ينهي أزمته مع هدرسفيلد بشأن رمضان صبحي