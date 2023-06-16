أوديجارد يرد على أنباء اهتمام سان جيرمان بضمه
الجمعة، 16 يونيو 2023 - 14:40
كتب : FilGoal
رد مارتن أوديجارد قائد أرسنال على أنباء انتقاله لصفوف باريس سان جيرمان خلال الصيف الجاري.
مارتن أوديجارد
النادي : أرسنال
وتحدث أوديجارد لقناة "تي في 2" النرويجية قائلا: "مازال يتبقى عدة سنوات في تعاقدي مع أرسنال".
وشدد "أنا بخير وأتمنى أن أظل هنا في أرسنال لسنوات عديدة مقبلة".
وانضم أوديجارد إلى أرسنال قادما من ريال مدريد معارا في صيف عام 2021 وبعد ذلك بعام انتقل نهائيا للفريق اللندني مقابل 35 مليون يورو.
وخلال الموسم الماضي سجل أوديجارد 15 هدفا وصنع 8 آخرين في 45 مباراة رفقة أرسنال.
وإجمالا ارتدى أوديجارد قميص أرسنال 105 مرة سجل فيهم 24 هدفا وصنع 15 آخرين.
ويمتد تعاقد اللاعب النرويجي صاحب الـ24 عاما مع أرسنال حتى 2025.
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