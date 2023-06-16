رد من رامي عباس على أنباء اجتماع صلاح مع ناصر الخليفي للانتقال إلى سان جيرمان

الجمعة، 16 يونيو 2023 - 13:17

كتب : FilGoal

محمد صلاح - رامي عباس

رد رامي عباس وكيل محمد صلاح على أنباء التقاء قائد منتخب مصر مع ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان تمهيدا لانتقال لاعب ليفربول إليه.

وقال رامي عباس في تغريدة مقتضبة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردا على الأنباء: "لا لم يلتق صلاح به، هذه هي القصة القصيرة".

وكان موقع "سبورتس زون" كشف عن التقاء صلاح بالخليفي على هامش تواجد الثنائي في المغرب لبحث إمكانية انضمام قائد الفراعنة إلى سان جيرمان ليحل بدلا من ليونيل ميسي.

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ورحل ميسي عن باريس سان جيرمان بعد انتهاء تعاقده بنهاية الموسم المنقضي، وانتقل بطل كأس العالم إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وأوضح التقرير المزعوم أن المقابلة لم تسفر عن اتفاق بين الطرفين ويبدو أنه من الصعب تنفيذ تلك الخطوة في الوقت الحالي.

وتابع التقرير الفرنسي أن صلاح كان سعيدا بالمقابلة مع ناصر الخليفي وطلب مالك باريس سان جيرمان.

ويمتد تعاقد صلاح مع ليفربول حتى صيف عام 2025.

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