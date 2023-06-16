تقارير: قطر تدخل مفاوضات حصرية من أجل إتمام شراء مانشستر يونايتد

يبدو أن جاسم بن حمد آل ثاني أصبح على أعتاب إتمام شراء مانشستر يونايتد ليتفوق على الإنجليزي السير جيم راتكليف.

ووفقا لشبكة "رويترز" وإذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية فإن جاسم بن حمد أصبح على أعتاب الدخول في مفاوضات حصرية مع عائلة جلايزرز لشراء النادي.

وأوضحت التقارير أن المناقشات جارية حول ملام تلك المفاوضات الحصرية.

إذن ماذا تعني تلك الخطوة؟

المفاوضات الحصرية ستمثل تقدما كبيرا في عملية بيع مانشستر يونايتد حتى لو كانت العملية طويلة ولن تؤدي تلقائيا لانتقال ملكية النادي.

وهذا يعني اقتراب تفوق العرض القطري على نظيره الإنجليزي بعد صراع دام عدة أشهر.

ورفض ممثلو جاسم بن حمد والسير جيم راتكليف التعليق على تلك الأنباء وفقا للتقارير.

وتُقدر قيمة بيع مانشستر يونايتد بـ6 مليار دولار.