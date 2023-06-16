أثليتك: مانشستر يونايتد يفكر في ضم أونانا

الجمعة، 16 يونيو 2023 - 11:13

كتب : FilGoal

أندري أونانا - إنتر

يفكر مانشستر يونايتد في التعاقد مع أندري أونانا حارس مرمى إنتر ميلان خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الجمعة الحارس الكاميروني صاحب الـ27 عاما يعد أحد الخيارات التي تم مناقشة إمكانية ضمها الصيف الحالي ليونايتد الذي قد يجد منافسه من تشيلسي.

وأوضح التقرير أن إنتر قد يطلب 70 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن أونانا في ظل استمرار تعاقده حتى صيف عام 2027.

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وأشار التقرير إلى أنه حال عدم تجديد تعاقد ديفيد دي خيا ورحيله الصيف الجاري فإن فكرة التقدم بعرض لأونانا ستصبح كبيرة.

لكن إن بقى دي خيا وهو ما يريده الحارس الإسباني فإن نوتنجام فورست سيتقدم بعرض لتحويل إعارة دين هندرسون إلى انتقال نهائي وبناء عليه سيتوجه يونايتد للبحث عن حارس شاب يستطيع التطور.

وسيكون ذلك الهدف هو صاحب الـ20 عاما وحارس مرمى أندرلخت البلجيكي، بارت فيربروجين والذي يرغب برايتون وبيرنلي في ضمه كذلك.

أونانا مانشستر يونايتد إنتر ميلان
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