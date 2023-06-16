عبد القادر: كنت واثقا من قدرة الأهلي على حصد لقب دوري الأبطال من دور المجموعات

الجمعة، 16 يونيو 2023 - 00:55

كتب : FilGoal

أحمد عبد القادر - الأهلي × طلائع الجيش

شدد أحمد عبد القادر لاعب الأهلي أنه كان على ثقة في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا منذ دور المجموعات.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه على حساب الوداد المغربي في الدار البيضاء.

وقال عبد القادر عبر قناة "إم بي سي مصر": "منذ فترة كبيرة جدا، من المباراة الثانية في دور المجموعات وكنت واثقا أننا سنتأهل للنهائي، الكل اجتهد حتى حققنا اللقب".

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وأضاف "منذ مشاركتي كبديل وكنت أعلم أننا سنعود بالكأس، بعد الهدف ظهرت مساحات وبعض الثغرات في دفاع الوداد، والأهم أننا عدنا باللقب".

وواصل "احاول التطور وكل شيء له وقته، وفي الفترة المقبلة سيكون هناك طفرة ، سيد عبد الحفيظ من أكثر من يتحدث معي وينصحني بشكل دائم".

وأتم "سطلانة؟ الفكرة لم تكن في رؤوسنا وحاولنا أن نحتفل بأي طريقة ومن ثم أصبحت الأغنية "تريند" في الوطن العربي وليس مصر فقط".

وشارك كبديل في مواجهة الذهاب والإياب من نهائي دوري الأبطال.

وخاض عبد القادر 35 مباراة سجل 7 أهداف وصنع 2 في جميع المسابقات الموسم الجاري.

وحقق عبد القادر 5 ألقاب مع الأهلي منذ انضمامه لصفوف الفريق الموسم الماضي.

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