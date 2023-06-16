عبد الحفيظ: رد فعل اللاعبين مع المشجع أعجبني.. وما قاله السولية والخطيب كان رائعا

لم يخف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إعجابه باحتفال لاعبي فريقه أمام مشجع الزمالك في مطار محمد الخامس عقب الفوز بدوري أبطال إفريقيا أمام الوداد.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه عقب فوزه على الوداد بثلاثة أهداف لهدفين في مجموع مباراتي النهائي.

وتحدث عبد الحفيظ لقناة "إم بي سي مصر" قائلا: "هذه واحدة من أصعب بطولات الأهلي في تاريخه كنا في طريق توديع البطولة وعدنا لها وحصلنا على هدية ولكنني أعتقد أنه بعد دور المجموعات كنا أفضل فريق في البطولة لعبنا 6 مباريات ضد الرجاء والترجي والوداد واستقبلنا هدفين فقط كانا ضد الوداد".

وعن ركلة جزاء أطهر الطاهر ضد ماميلودي صنداونز في خامس جولات البطولة والتي كان يعني تسجيلها تأهل الفريق السوداني وإقصاء الأهلي قال: "كنت في منزلي أشاهد لقاء الهلال وصنداونز وما يُخفى على الجمهور أنه لو خسر صندوانز من الهلال وفاز الهلال على الأهلي كانت صنداونز سيخسر صدارة المجموعة، لذا لم يكن في صالحه الخسارة من الهلال في الجولة الخامسة".

وأردف "أثناء احتساب ضربة جزاء للهلال ضد صنداونز قلت أفوض أمري إلى الله، بينما كل عائلتي توقعت إهدارها".

وعن الاحتفال أمام مشجع الزمالك في المطار واستفزازه للاعبي الأهلي قبل المباراة قال: "المشجع الذي جاء من ألمانيا هذا فكر مشوه ولم يستفزنا، أعرف أنها حالة فردية".

وواصل "رد فعل لاعبي الأهلي مع المشجع أعجبني جدا، لا يوجد شخص مثالي بنسبة 100% فلا تحاسبني على رد الفعل وتقول لي يجب أن أترفع عن رد الفعل، على المستوى الشخصي أكون إنسان مختلف لكن كرويا لو أتيحت لي فرصة رد إساءة سأهينه وهذا في نطاق الكرة، لذا لا توجد مشكلة في الرد".



































































وأكمل عبد الحفيظ "أتيحت لنا فرصة الثأر مما حدث معنا الموسم الماضي في النهائي، فلا ينبغي أن نلعب مباراة واحدة في ملعب الوداد وبكل الظروف التي حدثت.

وشدد "الوداد لم يكن طرفا في أزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، وهذا الأمر أصبح من الماضي".

وعن هدف الوداد المتأخر في لقاء الذهاب في استاد القاهرة قال: "هدف الوداد في لقاء الذهاب تسبب في إحباط للجميع وأول كلمة قالها كولر في غرفة الملابس نحن فزنا، ولن أنسى أبدا ما قاله عمرو السولية فقد كان حديث رائع للغاية وكان له تأثير كبير علينا".

وأكمل مدير الكرة في الأهلي "تحدثنا كثيرا وفي اليوم التالي قبل المران انتظرنا محمود الخطيب وقال للاعبين فزنا بخمس بطولات خارج ملعبنا من قبل وهذه ستكون المرة السادسة ونثق فيكم وبعدها بدأنا المران كيف سنعود بالبطولة وطريقة حصد اللقب".

وعن رأيه في أحمد عبد القادر لاعب الفريق قال ضاحكا: "سطلانة خالص، أحمد معنا منذ سنتين وقدراته تجعله يلعب في أفضل أندية أوروبا".