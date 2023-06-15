أم صلال يعلن تعاقده مع كارتيرون

الخميس، 15 يونيو 2023 - 22:44

كتب : FilGoal

باتريس كارتيرون في مؤتمر تقديم قميص الزمالك الجديد مع شركة تيمبو

أعلن أم صلال القطري تعاقده اليوم الخميس رسميا مع المدير الفني باتريس كارتيرون لتولي القيادة الفنية للفريق.

وأشار أم صلال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن التعاقد مع كارتيرون سيكون لمدة عام.

وقال كارتيرون في تصريحات في وقت سابق لـFilGoal.com: "وقعت على عقد مع أم صلال لمدة عام".

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وأضاف "أتطلع لتحقيق النجاح مع فريقي الجديد".

وكان FilGoal.com قد كشف عن موافقة كارتيرون على بنود التعاقد مع فريقه القطري الجديد، على عكس ما تردد عن اتفاقه مع ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وكشف مصدر مقرب من المدرب الفرنسي لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "كارتيرون يقترب من تدريب أم صلال القطري".

واختتم المصدر تصريحاته المقتضبة "كارتيرون وافق على بنود التعاقد مع النادي وينتظر إتمام التفاصيل مع الإدارة قبل الإعلان عن التعاقد".

وفسخ كارتيرون تعاقده مع الاتفاق السعودي في فبراير الماضي، وارتبط اسمه في الأيام الأخيرة بتدريب ماميلودي صنداونز

وقال كارتيرون آنذاك لـFilGoal.com: " كل الأخبار حول اتفاقي مع صنداونز غير صحيحة ولم يتحدث أحد معي من النادي".

وشدد "بالطبع لدي عروض كثيرة لكن أدرسها لاختيار الأفضل".

وأتم "مازالت مدربا حرا ولم أوقع لأي ناد حتى الان".

مدرب الأهلي والزمالك السابق قاد الاتفاق منذ مارس 2022 حتى فبراير من العام الجاري.

وترك كارتيرون فريقه في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة، من 5 انتصارات و4 تعادلات، و9 خسائر.

بشكل عام، قاد المدرب الفرنسي فريق الاتفاق في 27 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 6 وخسر 13.

وقاد كارتيرون في رحلته التدريبية بقارة إفريقيا منتخب مالي ووادي دجلة والأهلي والزمالك في مصر والرجاء المغربي والترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي.

كارتيرون أم صلال
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