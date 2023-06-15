الزمالك يعلن موعد إجراء انتخابات على المقاعد الشاغرة.. ونهاية أزمة عقد الجزيري
الخميس، 15 يونيو 2023 - 22:33
كتب : إبراهيم رمضان
أعلن الزمالك اليوم الخميس إجراء جمعية عمومية يوم 11 أغسطس المقبل لإجراء انتخابات على المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة.
هذا وقد تقرر عقد جمعية عمومية عادية لاعتماد الميزانية الخاصة بالنادي.
وفي الوقت ذاته سيكون هناك جمعية عمومية غير عادية لمناقشة اللائحة الخاصة بالزمالك.
يذكر أن مجلس الدولة كان قضى بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك، فيما أعلن مجلس الإدارة رحيل النائب مصطفى هدهود.
وفي سياق آخر أعلن الزمالك نهاية أزمة سيف الدين الجزيري عقب دفع الغرامة الخاصة بالإفريقي التونسي.
وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن تسديد الزمالك لـ838 ألف جنيه قيمة رعاية الإفريقي للجزيري وأخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النادي الأبيض بإغلاق القضية.
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