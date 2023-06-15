الدرجة الثانية - المنيا يخطف بطاقة ملحق المحترفين من كيما.. وهبوط المدينة المنورة

الخميس، 15 يونيو 2023 - 19:45

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - الصعيد

حصد الجونة صدارة مجموعة الصعيد والتأهل وخطف المنيا بطاقة الملحق المؤهل لدوري المحترفين الموسم المقبل وهبط المدينة المنورة للدرجة الثالثة في ختام مباريات الموسم.

انتهت مباريات مجموعة الصعيد من دوري الدرجة الثانية بخوض 30 جولة بالتمام والكامل.

وعاد الجونة سريعا للدوري الممتاز بعد صراع شرس مع لافيينا. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة:
الدرجة الثانية - بروكسي يخطف بطاقة ملحق دوري المحترفين.. وهبوط المصري بالسلوم الدرجة الثانية - خطاب من لافيينا لاتحاد الكرة لتحذير الأندية بشأن اللاعبين الموقوفين في انتظار دربي عائلي واستاد خالد بشارة.. الجونة يعود سريعا لـ الدوري الممتاز بعد 15 عاما وسيناريوهات جنونية.. بلدية المحلة يعود إلى الدوري الممتاز

فاز الجونة بنتيجة 2-1 خارج أرضه على شبان قنا، فيما فاز لافيينا على أسمنت أسيوط بنتيجة 3-1.

ارتفع رصيد الجونة لـ 69 نقطة مقابل 68 لـ لافيينا.

وبذلك تأهلت أندية لافيينا وأسمنت أسيوط والنصر للتعدين ومصر للمقاصة.

وإليكم نتائج مباريات الجولة الأخيرة:

الفيوم 4-1 مركز شباب طامية

شبان قنا 1-2 الجونة

أسمنت أسيوط 1-3 لافيينا

المدينة المنورة 3-0 ديروط

المنيا 2-1 كيما أسوان

تليفونات بني سويف 2-1 بترول أسيوط

مصر للمقاصة 2-4 الألومنيوم

النصر للتعدين 3-0 ملوي

وخطف المنيا بطاقة التأهل لملحق دوري المحترفين حيث سيواجه بروكسي وفي انتظار بطاقة مجموعة القاهرة، تتحدد غدا الجمعة.

وتتنافس الـ 3 فرق على بطاقة بطاقتين لدوري المحترفين من خلال دورة ترقي مصغرة.

المنيا انتصر على كيما أسوان بنتيجة 2-1 منافسه المباشر الذي توقف رصيده عند 45 نقطة في المركز السابع.

وبذلك تتنافس أندية كيما أسوان وديروط والألومنيوم وأسمنت أسيوط وشبان قنا والفيوم ومركز شباب طامية وملاوي وتليفونات بني سويف في الدرجة الثانية الموسم المقبل.

وهبط فريق المدينة المنورة للدرجة الثالثة بتذيل الترتيب برصيد 20 نقطة.

الدرجة الثانية مجموعة الصعيد دورة الترقي المنيا الجونة المدينة المنورة
نرشح لكم
في انتظار دربي عائلي واستاد خالد بشارة.. الجونة يعود سريعا لـ الدوري الممتاز انتهت صراع الصعود - أسمت أسيوط (1) (3) لافيينا وشبان قنا (1) (2) الجونة.. الجونة في الممتاز لاعبو بلدية المحلة لـ في الجول: أردنا كتابة أسمائنا في تاريخ النادي رئيس بلدية المحلة لـ في الجول: عدنا للدوري بتكاتف الجميع.. ووالدي صاحب الفضل الكبير الدرجة الثانية - بروكسي يخطف بطاقة ملحق دوري المحترفين.. وهبوط المصري بالسلوم بعد 15 عاما وسيناريوهات جنونية.. بلدية المحلة يعود إلى الدوري الممتاز انتهت ليلة الصعود – دكرنس (0)-(4) بلدية المحلة.. طنطا (2)-(1) المنصورة.. البلدية في الممتاز مواعيد مباريات الأربعاء 14 يونيو - مصر تواجه غينيا.. وجولة حاسمة في الدرجة الثانية
أخر الأخبار
الدرجة الثانية - المنيا يخطف بطاقة ملحق المحترفين من كيما.. وهبوط المدينة المنورة 20 دقيقة | الدرجة الثانية
مبابي: سأبقى مع سان جيرمان.. ولم أعرف أن خطابي قتل شخص ما 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
في انتظار دربي عائلي واستاد خالد بشارة.. الجونة يعود سريعا لـ الدوري الممتاز 52 دقيقة | الدرجة الثانية
على رأسهم صلاح.. 6 لاعبين يغادرون معسكر منتخب مصر ساعة | منتخب مصر
إنها تقترب.. سكاي: هافيرتز يوافق على الانتقال إلى أرسنال.. وموقف تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
رومانو: وست هام يرفض عرض أرسنال الأول لضم ديكلان رايس ساعة | الدوري الإنجليزي
انتهت – مصر الأولمبي (1) - (1) غانا الأولمبي.. تعادل يحكم اللقاء 2 ساعة | الكرة المصرية
تايمز: أرسنال ينسحب من صفقة كايسيدو 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر ناري من كولر ردا على خطأ معلول وعدم طرد لاعب الوداد والتأثير على حكم إياب نهائي إفريقيا 2 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد إقامة السوبر الإفريقي.. والمكان الأقرب لاستضافته 3 مباشر نهائي إفريقيا - الوداد (1)-(1) الأهلي.. الأحمر بطل إفريقيا 4 خبر في الجول - الأهلي ينهي أزمته مع هدرسفيلد بشأن رمضان صبحي