الدرجة الثانية - المنيا يخطف بطاقة ملحق المحترفين من كيما.. وهبوط المدينة المنورة

حصد الجونة صدارة مجموعة الصعيد والتأهل وخطف المنيا بطاقة الملحق المؤهل لدوري المحترفين الموسم المقبل وهبط المدينة المنورة للدرجة الثالثة في ختام مباريات الموسم.

انتهت مباريات مجموعة الصعيد من دوري الدرجة الثانية بخوض 30 جولة بالتمام والكامل.

وعاد الجونة سريعا للدوري الممتاز بعد صراع شرس مع لافيينا. (طالع التفاصيل)

فاز الجونة بنتيجة 2-1 خارج أرضه على شبان قنا، فيما فاز لافيينا على أسمنت أسيوط بنتيجة 3-1.

ارتفع رصيد الجونة لـ 69 نقطة مقابل 68 لـ لافيينا.

وبذلك تأهلت أندية لافيينا وأسمنت أسيوط والنصر للتعدين ومصر للمقاصة.

وإليكم نتائج مباريات الجولة الأخيرة:

الفيوم 4-1 مركز شباب طامية

شبان قنا 1-2 الجونة

أسمنت أسيوط 1-3 لافيينا

المدينة المنورة 3-0 ديروط

المنيا 2-1 كيما أسوان

تليفونات بني سويف 2-1 بترول أسيوط

مصر للمقاصة 2-4 الألومنيوم

النصر للتعدين 3-0 ملوي

وخطف المنيا بطاقة التأهل لملحق دوري المحترفين حيث سيواجه بروكسي وفي انتظار بطاقة مجموعة القاهرة، تتحدد غدا الجمعة.

وتتنافس الـ 3 فرق على بطاقة بطاقتين لدوري المحترفين من خلال دورة ترقي مصغرة.

المنيا انتصر على كيما أسوان بنتيجة 2-1 منافسه المباشر الذي توقف رصيده عند 45 نقطة في المركز السابع.

وبذلك تتنافس أندية كيما أسوان وديروط والألومنيوم وأسمنت أسيوط وشبان قنا والفيوم ومركز شباب طامية وملاوي وتليفونات بني سويف في الدرجة الثانية الموسم المقبل.

وهبط فريق المدينة المنورة للدرجة الثالثة بتذيل الترتيب برصيد 20 نقطة.