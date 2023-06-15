في انتظار دربي عائلي واستاد خالد بشارة.. الجونة يعود سريعا لـ الدوري الممتاز

عاد الجونة سريعا إلى الدوري الممتاز بعد موسم واحد فقط في الدرجة الثانية بتصدر ترتيب مجموعة الصعيد بعد صراع شرس استمر حتى الأنفاس الأخيرة من الموسم مع لافيينا.

وانتصر الجونة بنتيجة 2-1 على شبان قنا ليرفع رصيده لـ 69 نقطة بفارق نقطة عن لافيينا الذي انتصر على أسمنت أسيوط خارج قواعده بنتيجة 3-1 وحل وصيفا بفارق نقطة وحيدة.

سجل هدفا الجونة: كريم عادل (هدف عكسي) ومحمد العشري.

وأنهى الجونة الموسم كأكثر فريق حقق انتصارات برصيد 21 انتصارا بالتساوي مع لافيينا.

وهو الأقوى هجوميا بتسجيل 54 هدفا، وثالث أقوى دفاع بعد بترول أسيوط ولافيينا باستقبال 23 هدفا.

وتعد تلك المرة الثالثة التي يصعد فيها الفريق من الدرجة الثانية للدوري الممتاز بعد موسم 2007-2008 و2017-18.

ويضم الفريق أسماء عديدة لها خبرات بالدوري الممتاز، أبرزها مسعد عوض حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي السابق، وأحمد سالم صافي ونور السيد قائد الفريق ولاعب الاتحاد والزمالك السابق.

وكذلك كريم ممدوح لاعب وسط الاتحاد السابق، والملجاشي أرنو راندريانانتيناينا الذي انضم الموسم الماضي.

ويعد حسام غانم هداف الفريق برصيد 13 هدفا يليه أحمد ترك برصيد 10 أهداف يليهم أرنو برصيد 5 أهداف.

واكتمل مثلث الصاعدين بتأهل الجونة رفقة زد وبلدية المحلة لموسم 2023-2024 من الدوري الممتاز.

الضلع الثالث في مثلث الصاعدين يكتمل عودة للأضواء بعد غياب موسم واحد فقط. ✨⭐ 🚨🚨🚨رسميا.. الجونة يتأهل إلى الدوري الممتاز للموسم المقبل عن مجموعة الصعيد. 🟡🔝 pic.twitter.com/JfAr9LLQWv — FilGoal (@FilGoal) June 15, 2023

صراع ثلاثي

ظل الصراع بين الجونة ولافيينا وبترول أسيوط مستعرا طيلة الموسم على بطاقة التأهل للدوري الممتاز.

تراجع بترول أسيوط في الجولات الأخيرة ليظل الصراع قائما بين الجونة ولافيينا.

قبل الجولة الأخيرة كان الفارق نقطة واحدة لصالح الجونة، وهو ما يعني أن الفوز للفريق الساحلي يساوي التأهل دون النظر لنتيجة لافيينا ضد أسمنت أسيوط في الجولة الأخيرة.

في الممتاز

قضى الجونة 8 مواسم من قبل في بدءا من موسم 2009-10 هبط في موسم 2014-15 وعاد من جديد بعد 3 مواسم.

وظل 4 مواسم في الممتاز حتى هبط في موسم 2021-22 باحتلال المركز السادس عشر في جدول الترتيب.

وكان أفضل مركز حققه الفريق موسم 2013-2014 باحتلال المركز التاسع.

وفي موسم 2014-15 ورغم حصد 46 نقطة وهو أعلى رصيد من النقاط حققه الفريق إلا أنه هبط للدرجة الثانية.

ويعد شريف أشرف هداف الجونة التاريخي في الدوري المصري برصيد 20 هدفا.

تاريخ الجونة

تأسس نادي الجونة عام 2003 وهو مملوك لرجل الأعمال المصري سميح ساوريرس ويقع ملعبه "خالد بشارة" في مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر.

بدأ الجونة مشواره في الدرجة الرابعة موسم 2003-2004 قضى موسما في الرابعة ثم آخر في الثالثة ثم موسمين في الدرجة الثانية ومنها للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه موسم 2008-09.

وتولى مهمة تدريبه عديد المدربين أبرزهم إسماعيل يوسف وأنور سلامة والألماني راينر تسوبيل وهشام زكريا وحمادة صدقي ورضا شحاتة والصربي نيبوشا والبرتغالي بيدرو بارني وتامر مصطفى وأخيرا أحمد مصطفى "بيبو".

وقاد أحمد مصطفى "بيبو" للموسم الثاني على التوالي فريقا لتأهل للدوري الممتاز.

الموسم الماضي قاد أسوان للعودة بين الكبار سريعا وبعد رحيله عقب إتمام المهمة قاد الجونة هذا الموسم للعودة من جديد لأضواء الدوري الممتاز.

وقاد بيبو منذ بداية الموسم وحتى النهاية ليظل ضمن الأندية القليلة التي لم تُجر تغييرات فنية طيلة الموسم.

حقق 21 انتصارا وتعادل في 6 وخسر 3 مباريات فقط في 30 مباراة الموسم الجاري.

دربي عائلي

يمتلك سميح ساويرس نادي الجونة في المقابل يمتلك نجيب ساويرس نادي زد الذي كان أول المتأهلين للدوري الممتاز عن مجموعة القاهرة.

وبذلك نحن أمام دربي عائلي الموسم المقبل بين الجونة وزد في الممتاز، ربما يكون الأول في تاريخ الكرة المصرية.

استاد خالد بشارة

في فبراير 2020 قرر نادي الجونة تغيير اسم ملعبه من استاد الجونة إلى استاد خالد بشارة.

خالد بشارة هو رئيس النادي السابق والذي توفي إثر حادث سير تعرض له في يناير 2020.

كان خالد بشارة قد تولى رئاسة مجلس إدارة الجونة منذ نوفمبر 2017.

استاد خالد بشارة -الجونة سابقا- تأسس عام 2009، ويتسع لحضور 15 ألف مشجع.

وسبق أن استضاف عدة مباريات دولية لمنتخب مصر، وقمة الأهلي والزمالك، بجانب استضافة نهائي كأس مصر عام 2013 بين الزمالك ووادي دجلة، والتي فاز فيها الزمالك بثلاثية.

وصف مباراة الصعود

حل الجونة ضيفا على شبان قنا في معقل الأخير بحثا عن بطاقة التأهل والهدف هو الفوز فقط لا غير دون النظر لنتيجة مباراة لافيينا وأسمنت أسيوط في الجهة الأخرى.

استفاد الجونة في الدقيقة 41 من عمر اللقاء من هدف عكسي سجله كريم عادل بالخطأ في مرماه قبل نهاية الشوط الأول.

شوط أول في أسيوط انتهى بتقدم الأسمنت بهدف دون رد على لافيينا، وهو ما جعل الجونة في المقدمة.

وبداية الشوط الثاني وبعد دقيقتين فقط انطلاق صافرة البداية سجل كريم عادل هدف التعادل لأصحاب الأرض ليكون بذلك صاحب هدفي اللقاء.

وفي نفس التوقيت تعادل لافيينا بالهدف الأول ثم أضاف أيمن موكا الهدف الثاني للافيينا في الدقيقة 55.

وهو ما حوّل دفة بطاقة التأهل للافيينا عوضا عن الجونة.

ثم سجل رجب مارو هداف الدرجة الثانية الهدف الثالث للافيينا في الدقيقة 59 مؤكدا على تشبث فريقه بالصدارة في انتظار نتيجة الجونة.

ومع مرور ساعة من عمر اللقاء سجل محمد العشري هدفا من متابعة لتسديدة من داخل منطقة الست ياردات مضيفا الهدف الثاني للجونة.

هدف وزنه ذهبا أعاد الصدارة للجونة من جديد.

النصف ساعة الأخيرة مرت ثقيلة على لاعبي الجونة الذين بحثوا عن هدف ثالث لتأمين الانتصار.

فأهدر الملجاشي أرنو فرصة تسجيل الهدف الثالث بتسديدة مرت بجوار القائم الأيسر قبل 10 دقائق على نهاية اللقاء.

دقائق أخيرة مرت وأعلن الحكم بصافرة النهاية تأهل الجونة للدوري الممتاز بعد صراع شاق.