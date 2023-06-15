على رأسهم صلاح.. 6 لاعبين يغادرون معسكر منتخب مصر
الخميس، 15 يونيو 2023 - 18:52
كتب : FilGoal
قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة روي فيتوريا إراحة ستة لاعبين من مواجهة جنوب السودان الودية المقبلة وبالتالي خروجهم من المعسكر المقام حاليا في المغرب.
وأوضح اتحاد الكرة في بيانه المنشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس أن الستة لاعبين هم محمد صلاح ومحمد الشناوي وعمر مرموش ومصطفى محمد وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم.
ويلعب منتخب مصر أمام جنوب السودان التي ستقام الأحد المقبل.
وكان منتخب مصر فاز أمس الأربعاء على غينيا بهدفين لهدف في ملعب مراكش الكبير بالمغرب في خامس جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.
وضمن منتخب مصر مشاركته رسميا في البطولة التي ستقام في كوت ديفوار في شهر يناير المقبل عقب تصدره المجموعة بـ12 نقطة.
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