إنها تقترب.. سكاي: هافيرتز يوافق على الانتقال إلى أرسنال.. وموقف تشيلسي

أعطى كاي هافيرتز لاعب تشيلسي الضوء الأخضر لأرسنال لبدء التفاوض مع ناديه تمهيدا للانتقال إلى الفريق اللندني.

وحسبما ذكر الصحفي الموثوق في الانتقالات فابريزيو رومانو في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن تفاصيل التعاقد الشخصية بين هافيرتز وأرسنال كُللت بالنجاح.

وبدأ أرسنال بناء على ذلك التفاوض مع تشيلسي على ضم اللاعب، ولا ينوي نادي العاصمة الإنجليزية دفع 75 مليون جنيه إسترليني لضم هافيرتز.

ولكن أوضح التقرير أن تشيلسي سيتحلى بالمرونة خلال المفاوضات لتقليل ذلك الرقم.

فيما مازال بايرن ميونيخ هادئا حيال الوضع في ظل اهتمام توماس توخيل مدرب الفريق البافاري بضم اللاعب.

أما ريال مدريد فقد خرج كليا من السباق وفقا للتقرير.

ويتبقى لهافيرتز في تعاقده مع تشيلسي عامين.

اللاعب صاحب الـ24 عاما انضم إلى تشيلسي قادما من باير ليفركوزن في عام 2021.

وخاض هافيرتز مع تشيلسي 139 مباراة سجل خلالهم 32 هدفا وصنع 15 آخرين.