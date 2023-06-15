رومانو: وست هام يرفض عرض أرسنال الأول لضم ديكلان رايس

الخميس، 15 يونيو 2023 - 18:11

كتب : FilGoal

ديكلان رايس

رفض وست هام عرض أرسنال الأول لضم ديكلان رايس قائد الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما ذكر الصحفي الموثوق في الانتقالات فابريزيو رومانو في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن أرسنال أتم اتفاقه على بنود التعاقد الشخصية مع رايس.

لكن عرض أرسنال الذي وصل لـ80 مليون جنيه إسترليني لم يكن كافيا لإقناع وست هام للتخلي عن لاعبه إذ أنه يرغب في الحصول على أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني.

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وأوضح رومانو أن أرسنال سيقدم عرضا جديدا في الأيام المقبلة لتفادي أي تدخل من أي ناد آخر يرغب في ضم رايس.

يأتي ذلك في ظل اهتمام أندية إنجليزية أخرى بضم اللاعب بالإضافة لبايرن ميونيخ في ظل رغبة مدربه توماس توخيل في جل اللاعب.

وينتهي تعاقد رايس صاحب الـ24 عاما مع وست هام الصيف المقبل مع إمكانية مد النادي للعقد لموسم آخر.

وست هام أرسنال ديكلان رايس
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