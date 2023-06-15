تايمز: أرسنال ينسحب من صفقة كايسيدو

الخميس، 15 يونيو 2023 - 17:54

كتب : FilGoal

مويسيس كايسيدو

انسحب أرسنال من صفقة ضم موسيس كايسيدو لاعب خط وسط برايتون.

وحسبما ذكرت صحيفة "تايمز" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الخميس أن قرار أرسنال بالانسحاب من صفقة كايسيدو جاء كقرار منفصل بعيدا عن اهتمامه بديكلان رايس لاعب وست هام.

لكن ذكر التقرير أنه ربما لن يستطيع أرسنال ضم اللاعبين خلال الصيف الجاري سويا بسبب ارتفاع قيمتهما المادية لذا اختار الاستمرار في صفقة رايس.

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وتبلغ قيمة كايسيدو حاليا وفقا للتقارير 80 مليون جنيه إسترليني، فيما تبلغ قيمة رايس 100 مليون جنيه إسترليني.

كايسيدو صاحب الـ21 عاما انتقل إلى برايتون في يناير من عام 2022.

وخاض كايسيدو مع برايتون 53 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة.

وسيشارك برايتون الموسم المقبل في الدوري الأوروبي بعدما احتل المركز السادس في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي.

كايسيدو أرسنال برايتون
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