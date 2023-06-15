بينهم مواجهتي ليفربول ضد أرسنال وتشيلسي .. غيابات في الدوري الإنجليزي بسبب إفريقيا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن جدول مباريات المسابقة بالكامل بداية من 11 أغسطس وحتى 19 مايو المقبل.

ويتوسط مسابقة الدوري الإنجليزي منافسات أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وتتسبب أمم إفريقيا في غياب لاعبي المنتخبات الإفريقية عن أنديتهم خلال تلك الفترة وهو ما قد يشهد غياب اللاعبين الأفارقة عن قمة ليفربول ضد أرسنال في فبراير.

وتستضيف كوت ديفوار منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 13

يناير وحتى 11 فبراير المقبل.

وحسمت ثمانية منتخبات تأهلها بشكل رسمي إلى أمم إفريقيا وهم كوت ديفوار ومصر والسنغال والمغرب والجزائر وجنوب إفريقيا وبوركينا فاسو وتونس.

بينما اقترب منتخبا نيجيريا وغانا من حسم بطاقة التأهل بشكل رسمي إذ يحتاج كل منهما لنتيجة إيجابية في مباراة واحدة من المباراتين المتبقيتين.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز الغيابات خلال تلك الفترة:

- ليفربول

يفتقد الريدز نجمهم محمد صلاح خلال فترة أمم إفريقيا وهو ما سيشهد مواجهة أرسنال على ملعب الإمارات يوم 3 فبراير المقبل.

ويعتمد ذلك على طريق مصر في البطولة ففي حال الوصول إلى المباراة النهائية، سيفتقد ليفربول نجمه محمد صلاح في أربع مباريات كاملة.

ويلعب ليفربول خلال تلك الفترة أمام فرق بورنموث وتشيلسي وأرسنال وبيرنلي من 13 يناير وحتى 10 فبراير.

- مانشستر سيتي

يفتقد حامل لقب الدوري الإنجليزي، نجمه الجزائري رياض محرز الذي حسمت بلاده بطاقة التأهل إلى أمم إفريقيا خلال فترة المسابقة.

وحال غيابه حتى المباراة النهائية، سيغيب رياض محرز عن أربع مباريات في الدوري الإنجليزي.

ويلعب مانشستر سيتي في تلك الفترة أمام فرق نيوكاسل وبيرنلي وبرينتفورد وإيفرتون.

- تشيلسي

يفتقد البلوز الرباعي الإفريقي المغربي حكيم زياش والإيفواري ديفيد فوفانا والثنائي السنغالي كاليدو كوليبالي وإدوارد ميندي خلال منافسات أمم إفريقيا.

وحسمت منتخبات كوت ديفوار والمغرب والسنغال تواجدها في بطولة الأمم.

ويلعب تشيلسي خلال تلك الفترة أمام فرق فولام وليفربول وولفرهامبتون وكريستال بالاس.

- أرسنال

يغيب عن الجانرز الثنائي محمد النني وتوماس بارتي خلال منافسات أمم إفريقيا.

ويحتاج منتخب غانا للفوز في مباراة واحدة من المباراتين المتبقيتين في التصفيات ليتأهل رسميا إلى أمم إفريقيا.

ويلعب أرسنال خلال تلك الفترة أمام فرق كريستال بالاس ونونتجهام وليفربول ووست هام.

- وست هام

يتأثر وست هام خلال فترة أمم إفريقيا بفقدان الثنائي نايف أكرد لاعب منتخب المغرب، وسعيد بن رحمة لاعب منتخب الجزائر.

ويلعب وست هام خلال تلك الفترة أمام كل من شيفيلد يونايتد وبورنموث ومانشستر يونايتد وأرسنال.

- كريستال بالاس

يفتقد كريستال بالاس عددا من لاعبيه الأفارقة خلال فترة أمم إفريقيا.

إذ يتواجد ويلفريد زاها مع منتخب كوت ديفوار والثنائي جوردان أيو وجيفري شلوب.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى المالي شيخو دوكوري حال تأهل بلاده إلى أمم إفريقيا بشكل رسمي.

ويلعب كريستال بالاس خلال تلك الفترة أمام فرق أرسنال وشيفيلد وبرايتون وتشيلسي.

- إيفرتون

يفتقد إيفرتون الثلاثي عبد الله دوكوري وأليكس أيوبي وإدريسا جايي خلال فترة أمم إفريقيا.

ويلعب دوكوري رفقة منتخب مالي بينما أيوبي مع نيجيريا وجايي رفقة السنغال.

ويواجه إيفرتون خلال تلك الفترة فرق أستون فيلا وفولام وتوتنام ومانشستر سيتي.