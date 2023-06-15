جدول أرسنال في الدوري الإنجليزي.. مواجهات نارية في الربع الأول

يستهل فريق أرسنال الذي يضم بين صفوفه محمد النني، مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بمواجهة على ملعبه أمام نوتنجهام.

ويشهد الربع الأول من المسابقة مباريات نارية منتظرة للفريق اللندني.

ويلعب أرسنال في أول 11 جولة ضد كل من مانشستر يونايتد وتوتنام ومانشستر سيتي وتشيلسي ونيوكاسل.

ويواجه أرسنال فريق ليفربول في مواجهة مصرية بين النني ومحمد صلاح في الجولة الثامنة عشر يوم 23 ديسمبر المقبل.

بينما مواجهة الدور الثاني ستكون في الجولة 23 يوم 3 فبراير المقبل.

وجاء جدول أرسنال كالآتي:

الجولة الأولى: نوتنجهام على ملعبه (12 أغسطس)

الجولة الثانية: كريستال بالاس خارج ملعبه (19 أغسطس)

الجولة الثالثة: فولام على ملعبه (26 أغسطس)

الجولة الرابعة: مانشستر يونايتد على ملعبه (2 سبتمبر)

الجولة الخامسة: إيفرتون خارج ملعبه (16 سبتمبر)

الجولة السادسة: توتنام على ملعبه (23 سبتمبر)

الجولة السابعة: بورنموث خارج ملعبه (30 سبتمبر)

الجولة الثامنة: مانشستر سيتي على ملعبه (7 أكتوبر)

الجولة التاسعة: تشيلسي خارج ملعبه (21 أكتوبر)

الجولة العاشرة: شيفيلد على ملعبه (28 أكتوبر)

الجولة 11: نيوكاسل خارج ملعبه (4 نوفمبر)

الجولة 12: بيرنلي على ملعبه (11 نوفمبر)

الجولة 13: برينتفورد خارج ملعبه (25 نوفمبر)

الجولة 14: ولفرهامبتون على ملعبه (2 ديسمبر)

الجولة 15: لوتون خارج ملعبه (5 ديسمبر)

الجولة 16: أستون فيلا خارج ملعبه (9 ديسمبر)

الجولة 17: برايتون على ملعبه (16 ديسمبر)

الجولة 18: ليفربول خارج ملعبه (23 ديسمبر)

الجولة 19: وست هام على ملعبه (26 ديسمبر)

الدور الثاني

الجولة 20: فولام خارج ملعبه (30 ديسمبر)

الجولة 21: كريستال بالاس على ملعبه (13 يناير)

الجولة 22: نوتنجهام خارج ملعبه (30 يناير)

الجولة 23: ليفربول على ملعبه (3 فبراير)

الجولة 24: وست هام خارج ملعبه (10 فبراير)

الجولة 25: بيرنلي خارج ملعبه (17 فبراير)

الجولة 26: نيوكاسل على ملعبه (24 فبراير)

الجولة 27: شيفيلد خارج ملعبه (2 مارس)

الجولة 28: برينتفورد على ملعبه (9 مارس)

الجولة 29: تشيلسي على ملعبه (16 مارس)

الجولة 30: مانشستر سيتي خارج ملعبه (30 مارس)

الجولة 31: لوتون على ملعبه (2 أبريل)

الجولة 32: برايتون خارج ملعبه (6 أبريل)

الجولة 33: أستون فيلا على ملعبه (13 أبريل)

الجولة 34: ولفرهامبتون خارج ملعبه (20 أبريل)

الجولة 35: توتنام خارج ملعبه (27 أبريل)

الجولة 36: بورنموث على ملعبه (4 مايو)

الجولة 37: مانشستر يونايتد خارج ملعبه (11 مايو)

الجولة 38: إيفرتون على ملعبه (19 مايو)