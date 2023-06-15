جدول ليفربول في الدوري الإنجليزي.. افتتاح ناري لـ صلاح في البداية

يستهل ليفربول الذي يضم ضمن صفوفه محمد صلاح مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بمواجهة نارية منتظرة أمام تشيلسي.

ويفتتح ليفربول مشواره خارج ملعبه عندما يحل ضيفا على تشيلسي بملعب ستامفورد بريدج يوم الأحد 13 أغسطس المقبل.

كما يلعب ليفربول مباراة صعبة جديدة في الجولة الثالثة ضد نيوكاسل يوم السبت 26 أغسطس.

أما دربي الميرسيسايد المرتقب أمام إيفرتون ففي الجولة التاسعة على ملعب أنفيلد يوم السبت 21 أكتوبر، ومواجهة الدور الثاني ستكون في الجولة 29 يوم 16 مارس المقبل.

ويختتم ليفربول الدور الأول بمواجهات صعبة مرتقبة إذ يواجه كريستال بالاس خارج ملعبه في الجولة 16 ثم يستضيف فريقي مانشستر يونايتد وأرسنال على الترتيب، ويختتم الدور الأول بمواجهة بيرنلي خارج ملعبه.

وجاءت مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي كالآتي:

الجولة الأولى: تشيلسي خارج ملعبه (الأحد 13 أغسطس)

الجولة الثانية: بورنموث على أنفيلد (السبت 19 أغسطس)

الجولة الثالثة: نيوكاسل خارج ملعبه (السبت 26 أغسطس)

الجولة الرابعة: أستون فيلا على أنفيلد (السبت 2 سبتمبر)

الجولة الخامسة: ولفرهامبتون خارج ملعبه (السبت 16 سبتمبر)

الجولة السادسة: وست هام على أنفيلد (السبت 23 سبتمبر)

الجولة السابعة: توتنام خارج ملعبه (السبت 30 سبتمبر)

الجولة الثامنة: برايتون خارج ملعبه (السبت 7 أكتوبر)

الجولة التاسعة: إيفرتون على أنفيلد (السبت 21 أكتوبر)

الجولة العاشرة: نوتنجهام على أنفيلد (السبت 28 أكتوبر)

الجولة 11: لوتون خارج ملعبه (السبت 4 نوفمبر)

الجولة 12: برينتفورد على أنفيلد (السبت 11 نوفمبر)

الجولة 13: مانشستر سيتي خارج ملعبه (السبت 25 نوفمبر)

الجولة 14: فولام على أنفيلد (السبت 2 ديسمبر)

الجولة 15: شيفيلد خارج ملعبه (الثلاثاء 5 ديسمبر)

الجولة 16: كريستال بالاس خارج ملعبه (السبت 9 ديسمبر)

الجولة 17: مانشستر يونايتد على أنفيلد (السبت 16 ديسمبر)

الجولة 18: أرسنال على أنفيلد (السبت 23 ديسمبر)

الجولة 19: بيرنلي خارج ملعبه (الثلاثاء 26 ديسمبر)

الدور الثاني

الجولة 20: نيوكاسل على أنفيلد (السبت 30 ديسمبر)

الجولة 21: بورنموث خارج ملعبه (السبت 13 يناير) *قد يتم تأجيلها*

الجولة 22: تشيلسي على أنفيلد (الأربعاء 31 يناير)

الجولة 23: أرسنال خارج ملعبه (السبت 3 فبراير)

الجولة 24: بيرنلي على أنفيلد (السبت 10 فبراير)

الجولة 25: برينتفورد خارج ملعبه (السبت 17 فبراير)

الجولة 26: لوتون على أنفيلد (السبت 24 فبراير)

الجولة 27: نوتنجهام خارج ملعبه (السبت 2 مارس)

الجولة 28: مانشستر سيتي على أنفيلد (السبت 9 مارس)

الجولة 29: إيفرتون خارج ملعبه (السبت 16 مارس)

الجولة 30: برايتون على أنفيلد (السبت 30 مارس)

الجولة 31: شيفيلد على أنفيلد (الأربعاء 3 أبريل)

الجولة 32: مانشستر يونايتد خارج ملعبه (السبت 6 أبريل)

الجولة 33: كريستال بالاس على أنفيلد (السبت 13 أبريل)

الجولة 34: فولام خارج ملعبه (السبت 20 أبريل)

الجولة 35: وست هام خارج ملعبه (السبت 27 أبريل)

الجولة 36: توتنام على أنفيلد (السبت 4 مايو)

الجولة 37: أستون فيلا خارج ملعبه (السبت 11 مايو)

الجولة 38: ولفرهامبتون على أنفيلد (الأحد 19 مايو)