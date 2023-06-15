الكشف عن جدول الدوري الإنجليزي 23-24.. مواجهة نارية في البداية

الخميس، 15 يونيو 2023 - 11:07

كتب : FilGoal

لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي مواعيد جميع مباريات موسم 2023 - 2024.

وينطلق الدوري الإنجليزي يوم الجمعة 11 أغسطس المقبل عندما يحل مانشستر سيتي ضيفا على بيرنلي.

ويبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة خارج ملعبه ضد بيرنلي الذي يقوده فينسينت كومباني.

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بينما ليفربول بقيادة محمد صلاح يصطدم بمواجهة تشيلسي خارج ملعبه في الجولة الأولى يوم 13 أغسطس بمواجهة نارية منتظرة.

أما محمد النني الذي يلعب مع فريق أرسنال وصيف النسخة الماضية فيفتتح مواجهاته يوم 12 أغسطس أمام نوتنجهام.

وتختتم منافسات الدوري الإنجليزي يوم 19 مايو من العام المقبل.

وجاءت مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي كالآتي:

الجمعة 11 أغسطس:

بيرنلي × مانشستر سيتي

السبت 12 أغسطس:

أرسنال × نوتنجهام فورست

بورنموث × وست هام

برايتون × لوتون

إيفرتون × فولام

شيفيلد يونايتد × كريستال بالاس

نيوكاسل يونايتد × أستون فيلا

الأحد 13 أغسطس:

برينتفورد × توتنام

تشيلسي × ليفربول

الإثنين 14 أغسطس:

مانشستر يونايتد × ولفرهامبتون

وصعدت أندية بيرنلي وشيفيلد يونايتد ولوتون تاون.

بينما هبطت أندية ليستر وليدز وساوثامبتون إلى الدرجة الأولى.

ويشهد الموسم المقبل رقما قياسيا للدوري الإنجليزي بمشاركة ثمانية أندية من المسابقة في البطولات الأوروبية.

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