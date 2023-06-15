أفضل انطلاقة منذ 2000.. روي فيتوريا يحطم رقم كوبر مع منتخب مصر

الخميس، 15 يونيو 2023 - 00:01

كتب : إسلام أحمد

روي فيتوريا - منتخب مصر

أصبح البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر صاحب أفضل انطلاقة مع الفراعنة منذ عام 2000.

وقاد فيتوريا منتخب مصر بالفوز على غينيا للتأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2023 للمرة الـ 26 في التاريخ. (طالع التفاصيل)

ولم يحقق أي مدرب في بداية مشواره مع منتخب مصر 6 انتصارات متتالية سوى البرتغالي.

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وتفوق فيتوريا على الأرجنتيني هيكتور كوبر الذي حقق 5 انتصارات وخسر في المباراة السادسة مع منتخب مصر ضد تشاد آنذاك في 2015.

وحقق فيتوريا الفوز على النيجر وليبيريا وبلجيكا وديا ثم على مالاوي ذهابا وإيابا وغينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وبإمكان فيتوريا تعزيز بداياته الرائعة مع الفراعنة عندما نستضيف جنوب السودان يوم الأحد المقبل في استاد القاهرة.

فماذا قدم مدربو منتخب مصر خلال أول 6 مباريات لهم رفقة الفراعنة منذ عام 2000:

محمود الجوهري – من 2000 إلى 2002: 3 فوز – 2 تعادل – 1 هزيمة

محسن صالح – من 2002 إلى 2004: 1 فوز – 3 تعادل – 2 هزيمة

ماركو تارديلي – 2004: 4 فوز – 1 تعادل – 1 هزيمة

حسن شحاتة – من 2004 إلى 2011: 5 فوز – 1 تعادل

بوب برادلي – من 2011 إلى 2013: 4 فوز – 1 تعادل – 1 هزيمة

شوقي غريب – من 2014 إلى 2015: 2 فوز – 1 تعادل – 3 هزيمة

هيكتور كوبر – من 2015 إلى 2017: 5 فوز – 1 هزيمة

خافيير أجيري – من 2018 إلى 2019: 4 فوز – 1 تعادل 1 هزيمة

حسام البدري – من 2019 إلى 2021: 4 فوز – 2 تعادل

كارلوس كيروش – من 2021 إلى 2022: 5 فوز – 1 تعادل

إيهاب جلال – 2022: 1 فوز – 2 هزيمة

روي فيتوريا – من 2022 حتى الآن - 6 فوز

لم يخسر منذ عام 2000 كل من حسن شحاتة وحسام البدري وكارلوس في أول 6 مباريات لهم مع منتخب مصر.

فتلقى شحاته خسارته الأولى ضد كوت ديفوار في تصفيات كأس العالم 2006 وهي المباراة التاسعة له.

ومثله تعرض كيروش للخسارة في المباراة التاسعة مع المنتخب وكانت ضد تونس في نصف نهائي كأس العرب 2021.

بينما لم يعرف حسام البدري الخسارة في ولايته التي استمرت لـ 10 مباريات بقميص منتخب مصر.

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