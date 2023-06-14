انطلاقة فيتوريا المثالية تقود مصر للتأهل لـ أمم إفريقيا 2023 بالفوز على غينيا

حسم منتخب مصر تأهله إلى نهائيات أمم إفريقيا 2023 بالفوز على غينيا بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة من التصفيات في مباراة أقيمت على استاد مراكش بالمغرب.

تقدم منتخب غينيا عن طريق شيروه جيوراسي، وسجل محمود حسن "تريزيجيه" ومصطفى محمد ثنائية منتخب مصر.

وأقيمت المباراة في المغرب لعدم حصول ملاعب غينيا على تراخيص الاتحاد الإفريقي لإقامة المباريات الدولية عليها.

وارتفع رصيد منتخب مصر إلى 12 نقطة في الصدارة وضمنها بفضل انتصاره على غينيا ذهابا وإيابا.

وينتظر منتخب مصر مواجهة إثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات في سبتمبر المقبل.

فيما ينتظر منتخب غينيا الجولة الأخيرة لحسم تأهله حيث توقف رصيده عند 9 نقاط.

وتأهل منتخب مصر لنهائيات أمم إفريقيا للمرة الـ 26 في تاريخه والرابعة على التوالي.

وأصبح الفراعنة ثامن المتأهلين بعد كوت ديفوار المستضيفة والمغرب وتونس والجزائر وجنوب إفريقيا والسنغال وبوركينا فاسو.

وأصبح البرتغالي روي فيتوريا صاحب أفضل انطلاقة مع منتخب مصر منذ عام 2000، حيث حقق 6 انتصارات متتالية متفوقا على الأرجنتيني هيكتور كوبر الذي حقق 5 انتصارات متتالية في بداية مشواره مع الفراعنة.

شــمـــس الـــفـــــراعــــنــــة لا تــــغــــيــــب عن الــــكـــــان. 🇪🇬☀🌍 رسميا.. منتخب مصر يتأهل إلى كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار 2023. كتيبة المدرب فيتوريا وصلت إلى النقطة 12 في صدارة المجموعة بعد الفوز على غينيا بهدفين مقابل بهدف. 🇪🇬🔝 pic.twitter.com/2ir2oii5m3 — FilGoal (@FilGoal) June 14, 2023

التشكيل

شارك مروان عطية في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر للمرة الأولى.

وواصل فيتوريا الدفع بـ محمد صلاح مدعوما بـ أحمد سيد "زيزو" وعمر مرموش ومصطفى محمد في خط الهجوم.

في المقابل قاد نابي كيتا لاعب فيردر بريمن الألماني الجديد تشكيل غينيا.

وتواجد إيلاش موريبا ومختار دياخابي ثنائي فالنسيا الإسباني في التشكيل الأساسي.

وبدأ أنطونيو كونتي في مركز الظهير الأيمن لمنتخب غينيا ضمن اختيارات خابا دياورا المدير الفني للمنتخب.

وصف المباراة

بدأت المباراة هادئة بين الطرفين وفي الدقيقة الخامسة تعرض عمر مرموش للإصابة وسقط أرضا بعد تدخل من لاعب غينيا.

بعد دقيقتين سقط جناح منتخب مصر مجددا وخرج لتلقي العلاج وعاد لأرض الملعب لكنه لم يستطع مواصلة اللقاء فخرج في الدقيقة العاشرة وعوضه محمود حسن "تريزيجيه".

عمر مرموش لم يستطع استكمال مباراة غينيا وخرج مصابا بعد 8 دقائق فقط!🤕 نتمنى السلامة لنجم منتخبنا الوطني🙏 pic.twitter.com/m8xYBX2yIs — FilGoal (@FilGoal) June 14, 2023

استحوذ منتخب مصر على الكرة، وبدأ منتخب غينيا تهديد منتخب مصر بمحاولات غير مكتملة.

وفي الدقيقة 26 وبعد تمريرة ثنائية بين إيلاش موريبا وإياساجا سيلا مرر الأخير عرضية أرضية أودعها شيروه جيوراسي في الشباك مباشرة من لمسة واحدة معلنا تقدم غينيا بالهدف الأول.

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لتصبح تلك المرة الأولى التي يتأخر فيها منتخب مصر في النتيجة منذ قدوم المدرب البرتغالي.

بعد دقيقتين فقط كاد منتخب مصر أن يدرك التعادل، تسديدة من تريزيجيه أبعدها الحارس وتابعها محمد صلاح بتسديدة أعلى العارضة والمرمى خالٍ من حارسه.

هيمن منتخب مصر على الكرة في ظل تراجع غينيا وفي الدقيقة 42 مرر زيزو لمصطفى محمد الذي مرر بالكعب لصلاح، وأرسل القائد عرضية أرضية من الجهة اليمنى لتريزيجيه الذي سدد من لمسة واحدة في الشباك مسجلا التعادل.

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تأخر منتخب مصر لم يدم سوى 16 دقيقة فقط ضد غينيا.

شوط أول انتهى بالتعادل بين المنتخبين.

في بداية الشوط الثاني سدد نابي كيتا كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الشناوي على مرتين في الدقيقة 49.

هدد موريبا مرمى الشناوي مرتين لكن دون خطورة على مرمى الشناوي.

أجرى روي فيتوريا تغييرين في الدقيقة 67 حيث دفع بالثنائي حمدي فتحي وأحمد رمضان بدلا من محمود حمادة ومحمد هاني.

وسدد محمد صلاح في الدقيقة 77 كرة مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 80 أرسل تريزيجيه عرضية أرضية أودعها مصطفى محمد بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء مسجلا الهدف الثاني لمنتخب مصر.

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وأهدر صلاح فرصة تسجيل الهدف الثالث بتسديدة أرضية مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 90.

روي فيتوريا دفع بالثنائي محمود كهربا ومصطفى فتحي بدلا من مصطفى محمد وأحمد سيد "زيزو".

تحصل تريزيجيه على بطاقة صفراء في الدقيقة الأخيرة من اللقاء بسبب إهدار الوقت وخطف منتخب مصر الفوز بالعلامة الكاملة.