تريزيجيه: لابد أن يحترمنا الجمهور جيدا.. وكان سيتم إيقافي 9 مباريات في تركيا في هذه الحالة

أوضح محمود حسن "تريزيجيه" نجم منتخب مصر أنه تحامل على نفسه من أجل المنتخب وساهم في الفوز على غينيا، وطالب الجمهور المصري باحترام الجيل الحالي أكثر.

وساهم تريزيجيه البديل في تسجيل هدف مصر الأول وصناعة الثاني وقيادة منتخب مصر للتأهل لأمم إفريقيا للمرة الـ 26 في تاريخه. (طالع التفاصيل)

وقال تريزيجيه عبر أون تايم سبورتس 2: "عُوملنا بشكل سيئ منذ قدومنا للمغرب لكننا استطعنا تحقيق الفوز".

وأضاف "نستهدف الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا، ولابد أن يحترمنا الجمهور جيدا لأن هذا الجيل للأسف خسر نهائي أمم إفريقيا مرتين وتأهل لكأس العالم وإذا حققنا نتيجة إيجابية كان الأمر سيختلف ونصبح في مكانة أخرى".

وواصل "خلال أمم إفريقيا 2021 كنت عائدا من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي والنادي رفض مشاركتي لكنني لعبت وتحاملت على نفسي لكن خسرنا اللقب في النهاية".

وتابع "فخورون بما قدمناه ونريد تحقيق شيئا".

وعن المشاركة كبديل عن عمر مرموش أجاب قائلا: "لم أخض المباراة الأخيرة في الدوري التركي بسبب الإصابة وشاركت مع المنتخب مرتين بشكل خفيف، لكن بعد إصابة مرموش نسيت الإصابة وحاولت فعل أقصى ما لدي وأهم شيء سعادة الجمهور المصري".

وشارك تريزيجيه في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء بدلا من مرموش الذي خرج بسبب الإصابة.

وأتم عن الموقف الذي تعرض له ضد فناربخشة وأثار الجدل في تركيا قائلا: "اللاعب محظوظ لأنني (لو شوفته كان زماني موقوف 8-9 مباريات) في اليوم التالي شعرت بالحزن ولم أُرد الرد، لكن اللاعب اعتذر ومر الأمر بسلام".

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ماذا حدث؟

انتشرت صور بصق لاعب فنربخشة نحو تريزيجيه الذي كان يحتفل بهدفه في شباك المنافس بالسجود على الأرض.

في البداية أصدر نادي طرابزون سبور بيانا قال فيه: "ندين بشدة العمل اللا إنساني ضد لاعبنا تريزيجيه خلال المباراة التي لعبناها مع فنربخشه في 18 مايو 2023".

وأضاف البيان "إنه لأمر مخز ومثير للاشمئزاز أن يبصق لاعب كرة القدم ساميت أمكايدين على لاعبنا تريزيجيه بينما كان يسجد عقب احتفاله بهدفه".

وأردف طرابزون "نتوقع أن يتفاعل جميع أصحاب المصالح والاتحاد التركي لكرة القدم وخاصة نادي فنربخشه لاتخاذ إجراءات على الفور".

فيما أصدر ساميت أكايدين لاعب فنربخشه بيانا أوضح من خلاله أنه لم يقصد البصق على لاعب منتخب مصر.

وكتب أكايدين عبر حسابه الشخصي على تويتر: "إنني أدين المزاعم غير الأخلاقية عن طريق التلاعب بحركتي وهذه عادات تحدث مع الرياضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكمل "إنني أتوجه إلى الله ضد الذين يحاولون تلويث المنافسة في كرة القدم والإنسانية بمثل هذا الافتراء بالنهج الرياضي لوسائل التواصل الاجتماعي".

تريزيجيه يتحدث لأول مرة عن الواقعة

عقب مباراة فريقه ضد فاتح كاراجومروك، تحدث تريزيجيه لأول مرة عن واقعة تعرضه للبصق من قبل ساميت أكايدين لاعب فنربخشه.

وقال تريزيجيه في تصريحات للصحفيين: "واقعة بصق لاعب فنربخشه؟ أنا آسف جدا لما حدث. لم أر الواقعة عندما حدثت".

وأضاف "أنا محظوظ لأنني لم أراها. شعرت بالاستياء عندما شاهدت الفيديو. ولا أريد أن أقول الكثير عن ذلك".