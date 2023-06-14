تصفيات أمم إفريقيا – جامبيا تنعش آمالها.. وغينيا بيساو تخطف الصدارة من نيجيريا

الأربعاء، 14 يونيو 2023 - 23:23

كتب : FilGoal

جامبيا وجنوب السودان

أنعش منتخب جامبيا آماله في التأهل إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، فيما خطف منتخب غينيا بيساو صدارة ترتيب المجموعة الأولى.

وفاز منتخب جامبيا على جنوب السودان بنتيجة 3-2 في الجولة الخامسة من المجموعة السابعة بتصفيات أمم إفريقيا 2023.

وسجل ريهان أنجيير مدافع جنوب السودان بالخطأ في مرماه قبل أن يتعادل منتخب جنوب السودان عن طريق فالنتين يول.

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وعزز جامبيا تقدمه عن طريق آبيلي جالو، لكن منتخب جنوب السودان تعادل بهدف شول دانييل قبل ينجح منتخب جامبيا في تسجيل هدف الفوز عن طريق حمزة باري.

ورفع منتخب جامبيا رصيده إلى 9 نقاط، وتقاسم الصدارة مع مالي، وخلفهما الكونغو برصيد 6 نقاط، بينما تلاشت آمال جنوب السودان بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط.

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غينيا بيساو تخطف الصدارة

خطف منتخب غينيا بيساو صدارة ترتيب المجموعة الأولى من نظيره النيجيري عقب الفوز على ساوتاومي وبرينسيب، بهدف دون رد ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بتصفيات أمم إفريقيا.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب زينهو جانو لصالح غينيا بيساو في الدقيقة 55.

منتخب غينيا بيساو رفع رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما يأتي منتخب نيجيريا في الوصافة برصيد 9 نقاط ولديه مواجهة أمام سيراليون يوم الأحد المقبل.

ويأتي منتخب سيراليون، في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما يتواجد ساوتاومي وبرينسيب في المركز الرابع بنقطة وحيدة.

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