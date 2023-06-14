حازم إمام: أداء المنتخب ضد مالاوي كان أفضل.. الإرهاق بدا واضحا على اللاعبين

الأربعاء، 14 يونيو 2023 - 23:21

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

قال حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على منتخب مصر إن أداء الفريق أمام مالاوي كان أفضل من غينيا.

وفاز منتخب مصر على غينيا اليوم الأربعاء بهدفين لهدف في ملعب مراكش الكبير في المغرب في خامس جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

وضمن الفراعنة تأهلهم رسميا للبطولة التي ستقام في كوت ديفوار في شهر يناير المقبل وتصدر المجموعة بعدما حصد 12 نقطة.

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وتحدث حازم إمام لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "الشوط الأول لم يكن جيدا ولكن أهم شيء إننا استطعنا الخروج بالتعادل".

وواصل "تحسنا في الشوط الثاني وكان بإمكاننا تسجيل هدفين أو ثلاثة".

وأردف حازم إمام "الأداء اليوم لم يكن جيدا ضد مالاوي كان أفضل من ذلك، لكن الإرهاق بدا واضحا على اللاعبين لذا الأهم الفوز".

وكان منتخب مصر فاز على مالاوي في الجولة الرابعة برباعية دون رد.

وأتم "كنا نريد الفوز لتحسين تصنيفنا في فيفا والحفاظ على المركز الخامس إفريقيا وهو ما يساعدنا على التواجد على رأس أي مجموعة في أمم إفريقيا المقبلة في ظل أن الفارق بيننا وبين نيجيريا في التصنيف كان متقاربا".

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