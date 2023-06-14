ميكالي يختار ثلاثي قائمة الانتظار لـ المنتخب الأولمبي لأمم إفريقيا تحت 23 عاما

الأربعاء، 14 يونيو 2023 - 22:06

كتب : FilGoal

روجيرو ميكالي - منتخب مصر الأولمبي

اختار روجيريو ميكالي المدير الفني لـ منتخب مصر الأولمبي قائمة الانتظار التي تضم 3 لاعبين في نهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي في تصفيات كأس الأمم في المغرب بنهاية الشهر الجاري والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتعد قائمة الانتظار تحسبا لحدوث ظروف مفاجئة فى القائمة الأساسية التى تضم 23 لاعبا.

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وتضم قائمة الانتظار الثلاثية كل من: محمد حمدى من إنبي ومحمد عبد الغنى من الاتحاد وحسام أشرف من البنك الأهلي.

وشهدت قائمة المنتخب انضمام عمر فايد مدافع المقاولون العرب بدلا من أحمد سيد عبد النبي بسبب الإصابة. (طالع التفاصيل)

وتقام البطولة في الفترة من 24 يونيو الى 8 يوليو المقبل.

واختتم المنتخب استعداداته اليوم للقاء غانا الودي غدا الخميس قبل السفر الجمعة إلى الرباط لخوض ودية أخيرة ثم السفر إلى طنجة لبدء المنافسات الرسمية بلقاء النيجر يوم 25 يونيو.

قائمة مصر الأولمبي

حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي) – علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) – محمد أحمد السيد (المقاولون العرب).

الدفاع: محمد أشرف (الأهلي) – محمد مغربي (سموحة) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – حاتم سكر (الزمالك) – محمد طارق (الزمالك) – أحمد عيد (إنبي) – عمر فايد (المقاولون العرب) – محمد سمير(طلائع الجيش).

الوسط: (إبراهيم عادل (بيراميدز) – محمود صابر (بيراميدز) – عماد ميهوب (إنبي) – أحمد نبيل كوكا (الأهلي) – مصطفى سعد (سيراميكا كليوباترا) – محمد شحاته (طلائع الجيش) – محمود جهاد (فاركو) – علي زعزع (فيوتشر) - أحمد فوزي (المقاولون العرب).

الهجوم: أحمد عاطف (المقاولون العرب) – عبد الرحمن عاطف (غزل المحلة) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).

ويفتتح الفراعنة منافساتهم يوم 25 يونيو أمام النيجر فى مدينة طنجة التى تستضيف مجموعة مصر.

وتقع مصر في المجموعة الثانية بجانب كل من مالي والجابون والنيجر.

بينما تضم المجموعة الأولى كل من المغرب (البلد المضيف) غانا - الكونغو - غينيا.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة مباشرة لأولمبياد باريس 2024 بينما سيلعب صاحب المركز الرابع في ملحق مؤهل مع منتخب من قارة أخرى.

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