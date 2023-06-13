استدعاء عمر فايد لقائمة المنتخب الأولمبي النهائية بعد إصابة لاعب الداخلية

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 - 17:30

كتب : أحمد الخولي

عمر فايد - منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي استدعاء عمر فايد لاعب المقاولون العرب بدلا من أحمد سيد عبد النبي لاعب الداخلية.

وجاء قرار ميكالي قبل 24 ساعة من الموعد النهائي لإرسال القائمة التي ستشارك في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالمغرب.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عبر فيسبوك عن قرار استدعاء فايد بدلا من عبد النبي بناء على الفحوصات الطبية التي أثبتت أن لاعب الداخلية مصاب بجزع فى الرباط الداخلى للركبة.

أخبار متعلقة:
محامي بوغطاس لـ في الجول: حصلنا على حكم بدفع إنبي 911 ألف دولار رئيس إنبي لـ في الجول: مشكلة بوغطاس حدثت في عهد المجلس السابق.. وحقيقة إيقاف القيد ميسي: لن أشارك في كأس العالم 2026 مبابي يُكذب لو باريزيان بشأن ريال مدريد ويصرح: سأستمر مع سان جيرمان الموسم المقبل

وأوضح اتحاد الكرة أن أحمد سيد عبد النبي يحتاج للعلاج أكثر من ثلاثة أسابيع وان إصابته تعرض لها خلال مشاركته مع ناديه .

في المقابل قرر ميكالى فتح التدريب غدا لمختلف وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة من بدايته فى السادسة مساء باستاد الإسكندرية استعدادا لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

برنامج المنتخب الأولمبي

يختتم المنتخب الأولمبي استعداده غدا للقاء غانا وديا بعد غد الخميس قبل أن يمنح الجهاز الفني اللاعبين راحة بعد المباراة قبل السفر فى مساء اليوم التالى "الجمعة " إلى الرباط لإجراء معسكر أخير بها يتخلله لقاء ودى مع الكونغو ثم يسافر المنتخب إلى مدينة طنجة التى تستضيف مباريات مجموعته.

وتستضيف المغرب البطولة في الفترة من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل وهى البطولة التى يتأهل منها الثلاثة الأوائل الى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ويلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابع .

عمر فايد منتخب مصر الأولمبي
نرشح لكم
كولر: منذ سنوات احتفظت بورقة أمنيتي تحقيق دوري الأبطال.. والآن الحلم بات حقيقة عودة إمام محمدين.. إنبي يعتمد تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين محامي بوغطاس لـ في الجول: حصلنا على حكم بدفع إنبي 911 ألف دولار رئيس إنبي لـ في الجول: مشكلة بوغطاس حدثت في عهد المجلس السابق.. وحقيقة إيقاف القيد خبر في الجول – أول خطوة جدية من الأهلي لضم بوبو في الجول يكشف القصة الكاملة لعرض حمدي فتحي القطري.. ومصير اللاعب الأقرب شوبير يكشف كواليس ما حدث مع مشجع الزمالك في المطار.. واستلامه ميدالية الشناوي بيراميدز يهنئ الأهلي بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا
أخر الأخبار
ليكيب تكشف موقف نانت من ضم مصطفى محمد دقيقة | المحترفون
كولر: منذ سنوات احتفظت بورقة أمنيتي تحقيق دوري الأبطال.. والآن الحلم بات حقيقة 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
بي إن تحصل على حق إذاعة دوري الأمم الأوروبية والتصفيات المؤهلة لـ يورو 2024 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
أس: تمت.. برشلونة يضم فيتور روكي 40 دقيقة | الدوري الإسباني
منافس الأهلي - رئيس الجزائر يكرم اتحاد العاصمة بعد التتويج بلقب الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
خورخي مينديز: برشلونة لديه ظاهرة اسمها أنسو فاتي.. وهذا موقفه من الرحيل ساعة | الدوري الإسباني
رسالة من لوكاكو عقب خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير سعودي: الهلال قدم 60 مليون إسترليني لـ مودريتش 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر ناري من كولر ردا على خطأ معلول وعدم طرد لاعب الوداد والتأثير على حكم إياب نهائي إفريقيا 2 انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة 3 مباشر نهائي إفريقيا - الوداد (1)-(1) الأهلي.. الأحمر بطل إفريقيا 4 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد إقامة السوبر الإفريقي.. والمكان الأقرب لاستضافته