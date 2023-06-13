استدعاء عمر فايد لقائمة المنتخب الأولمبي النهائية بعد إصابة لاعب الداخلية

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي استدعاء عمر فايد لاعب المقاولون العرب بدلا من أحمد سيد عبد النبي لاعب الداخلية.

وجاء قرار ميكالي قبل 24 ساعة من الموعد النهائي لإرسال القائمة التي ستشارك في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالمغرب.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عبر فيسبوك عن قرار استدعاء فايد بدلا من عبد النبي بناء على الفحوصات الطبية التي أثبتت أن لاعب الداخلية مصاب بجزع فى الرباط الداخلى للركبة.

وأوضح اتحاد الكرة أن أحمد سيد عبد النبي يحتاج للعلاج أكثر من ثلاثة أسابيع وان إصابته تعرض لها خلال مشاركته مع ناديه .

في المقابل قرر ميكالى فتح التدريب غدا لمختلف وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة من بدايته فى السادسة مساء باستاد الإسكندرية استعدادا لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

برنامج المنتخب الأولمبي

يختتم المنتخب الأولمبي استعداده غدا للقاء غانا وديا بعد غد الخميس قبل أن يمنح الجهاز الفني اللاعبين راحة بعد المباراة قبل السفر فى مساء اليوم التالى "الجمعة " إلى الرباط لإجراء معسكر أخير بها يتخلله لقاء ودى مع الكونغو ثم يسافر المنتخب إلى مدينة طنجة التى تستضيف مباريات مجموعته.

وتستضيف المغرب البطولة في الفترة من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل وهى البطولة التى يتأهل منها الثلاثة الأوائل الى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ويلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابع .