تيليجراف: نيوكاسل يقترب من ضم باريلا

يقترب نيوكاسل من ضم نيكولو باريلا لاعب خط وسط إنتر ميلان خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الأربعاء فإن الجزء الأكبر من ميزانية نيوكاسل للموسم المقبل ستكون لضم لاعبين في الوسط والأبرز هما باريلا وجيمس ماديسون من ليستر سيتي.

وأوضح التقرير أن ضم باريلا سيسمح لبرونو جيماريش باللعب بشكل متقدم أكثر في خط الوسط.

وأوضح التقرير أن الصفقة قد تكلف خزائن نيوكاسل 50 مليون جنيه إسترليني.

ويشارك نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما احتل المركز الرابع في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي.

اللاعب صاحب الـ26 عاما يعد أحد ناشئي كالياري وانتقل إلى إنتر في عام 2019 معارا قبل أن ينضم للنيراتزوري نهائيا.

وخاض باريلا مع إنتر 187 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 20 هدفا وصنع 44 آخرين.