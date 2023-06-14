جارديان: مانشستر يونايتد ينسحب من صفقة هاري كين

انسحب مانشستر يونايتد من صفقة هاري كين مهاجم توتنام.

وذكرت صحيفة "ذا جارديان" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الأربعاء أن يونايتد أنهى اهتمامه في ضم كين لشعوره بأن مطالب توتنام المادية غير واقعية.

وأوضح التقرير أن إريك تين هاج مدرب يونايتد وضع هاري كين كأولوية لدعم هجوم الفريق الموسم المقبل لكنه يعرف أن هناك نقطة لا يجب أن يتعداها النادي في المفاوضات.

ويتبقى على تعاقد هاري كين مع توتنام موسم واحد فقط ويأمل النادي في تجديد تعاقده.

ويشعر دانييل ليفي مالك توتنام أن هاري كين قد يجدد تعاقده في ظل انشغال ريال مدريد بضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

أما الهدف الثاني ليونايتد والمتمثل في فيكتور أوسيمين لاعب نابولي فمن الصعب ضمه بسبب طلب النادي الإيطالي الحصول على 150 مليون يورو.

فيما يظل الأقرب حتى الآن هو ضم رامسوس هويلاند لاعب أتالانتا الشاب صاحب الـ20 عاما.