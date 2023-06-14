مدرب الرجاء الجديد يحيي آمال زكريا الوردي في البقاء

الأربعاء، 14 يونيو 2023 - 18:30

كتب : FilGoal

زكريا الوردي - مران الزمالك

عاد زكريا الوردي إلى حسابات فريق الرجاء المغربي بعد فترة طويلة من الغياب.

وانضم الوردي إلى الرجاء في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع الزمالك.

واستدعى الألماني جوزيف زينباور مدرب الرجاء الجديد، زكريا الوردي لقائمة الفريق التي ستواجه نهضة بركان في الدوري المغربي.

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وبحسب "لو سبورت 360" المغربي فإن الوردي عاد لقائمة مباريات الرجاء بعد استبعاده الدائم من جانب التونسي منذر الكبير مدرب الفريق السابق.

صحيفة "المنتخب" المغربية، ذكرت نهاية الشهر الماض أن زكريا الوردي أبدى رغبته في الرحيل عن الرجاء في سوق الانتقالات الصيفية بعدما ظل حبيسا لمقاعد البدلاء.

وأضافت التقارير أن الوردي يريد تغيير الأجواء بعدما فشل في فرض نفسه على تشكيلة المدرب منذر الكبير.

وشارك الوردي مع الرجاء في 3 مباريات فقط منذ عودته للفريق في شهر يناير الماضي.

في مطلع ديسمبر الماضي، أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رحيل الوردي عن صفوف القلعة البيضاء بالتراضي.

ونشر النادي المغربي صورة اللاعب مع قميص الرجاء عبر حسابه على تويتر مع تعليق: "مرحبا بعودتك زكريا الوردي".

الوردي لم يستطع المشاركة في دوري أبطال إفريقيا رفقة الرجاء نظرا لقيده مسبقا في قائمة نادي الزمالك الإفريقية.

وكان الوردي قد انضم لصفوف الزمالك بداية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الرجاء البيضاوي المغربي.

ولعب الوردي البالغ من العمر 24 عاما مع الزمالك 6 مباريات بواقع 3 في الدوري المصري، ومباراتين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى لقاء السوبر.

الرجاء زكريا الوردي
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