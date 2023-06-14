أثليتك: أرسنال يرغب في ضم هافيرتز من تشيلسي

قدم أرسنال عرضا مبدئيا لتشيلسي من أجل ضم لاعبه كاي هافيرتز خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا للصحفي الموثوق ديفيد أورنستين في شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية فإن اهتمام أرسنال بضم اللاعب الألماني أصبح متزايدا بعد التواصل مع تشيلسي ومع هافيرتز.

في الوقت ذاته فقد ذكر التقرير أن توماس توخيل مدرب تشيلسي الأسبق والحالي لبايرن ميونيخ يرغب في ضم هافيرتز إلى صفوف الفريق الألماني.

ويتبقى لهافيرتز في تعاقده مع تشيلسي عامين.

وأوضح التقرير أن تشيلسي يرغب في تجديد تعاقد هافيرتز أو بيعه بسعر مقبول.

ويؤمن تشيلسي أنه حال بقاء هافيرتز فإنه سوف يستعيد مستواه المعهود مع قدوم المدرب الجديد للفريق ماوريسيو بوكيتينو.

لكن في حال وجود عرض قوي يناسب النادي واللاعب فإن الاحتمالية الأكبر هي رحيله.

ولم يذكر التقرير قيمة عرض أرسنال المبدئي لضم اللاعب.

اللاعب صاحب الـ24 عاما انضم إلى تشيلسي قادما من باير ليفركوزن في عام 2021.

وخاض هافيرتز مع تشيلسي 139 مباراة سجل خلالهم 32 هدفا وصنع 15 آخرين.