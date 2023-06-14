برايتون يعلن ضم جيمس ميلنر
الأربعاء، 14 يونيو 2023 - 16:42
كتب : FilGoal
أعلن نادي برايتون ضم لاعب الوسط الإنجليزي جيمس ميلنر في صفقة انتقال حر قادما من ليفربول.
جيمس ميلنر
النادي : برايتون
ميلنر كان قد رحل عن ليفربول بشكل مجاني بعد نهاية عقده بنهاية الموسم المنقضي.
وأشار برايتون إلى أن ميلنر قد وقع على عقد لمدة موسم مع خياتر التمديد لموسم إضافي.
وقضى ميلنر 8 سنوات في ليفربول الذي أتاه مجانا في صيف 2015 قادما من مانشستر سيتي.
وشارك ميلنر مع ليفربول في 332 مباراة وخلالهم سجل 26 هدفا وصنع 46 آخرين.
لاعب الوسط الإنجليزي توج مع ليفربول بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للاندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس الدرع الخيرية في مرة لكل منهم.
وسيلعب برايتون في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل بعد أن أنهى الدوري في المركز السادس.
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