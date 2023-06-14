رومانو: توتنام اتفق مع رايا على البنود الشخصية

اقترب توتنام من ضد دافيد رايا حارس مرمى برينتفورد خلال فترة الانتقالات الحالية وفقا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

رومانو شدد على أن توتنام قد اتفق بالفعل مع رايا على جميع البنود الشخصية ووافق الحارس على الانضمام للفريق.

وأشار رومانو إلى أن المحادثات بين الناديان جارية حاليا لمحاولة تقليل المبلغ المطلوب بعد أن طلب برينتفورد 40 مليون يورو.

ويسعى توتنام إلى البحث عن حارس مرمى جديد خلفا لهوجو لوريس حارس مرمى الفريق الذي كشف عن رغبته في الرحيل بحثا عن تحد جديد خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكان بريتفورد قد تعاقد مع مارك فليكن حارس مرمى فرايبورج تمهيدا لرحيل رايا.

وأنهى توتنام الدوري الإنجليزي في المركز الثامن غير المؤهل لأي بطولة قارية بينما أنهى برينتفورد الدوري في المركز التاسع.

صاحب الـ 27 عاما انضم لبرينفتورد في 2019 قادما من بلاكبيرن.

وشارك رايا مع برينفتورد خلال الموسم الماضي في 39 مباراة وحافظ على نظافة شباكه في 12 مباراة بينما استقبل 47 هدفا.