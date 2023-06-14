خلفا لـ هيتينجا.. أياكس يعلن مدربه الجديد

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي تعيين ماوريس ستين كمدرب جديد للفريق خلفا لجون هيتينجا الذي أنهى الموسم الماضي مع الفريق.

وأشار أياكس إلى أن ستين قد وقع على عقد لقيادة الفريق لمدة ثلاث سنوات مقبلين.

ستين هو المدرب السابق لفريق سبارتا روتيردام وقاد الفريق خلال الموسم الماضي لإنهاء الدوري في المركز السادسوفشل في التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

ولم يحقق ستين أي لقب خلال مسيرته سوى احتلال المركز الأول في دوري الدرجة الثانية الهولندي برفقة فينلو.

وسبق لستين وأن درب في المنطقة العربية خلال قيادته للوحدة الإماراتي.

صاحب الـ 49 عاما قاد روتردام في 43 مباراة وخلالهم حقق الفوز في 21 مباراة وتعادل في 11 وخسر 11 آخرين.

وكان أياكس قد أنهى الدوري الهولندي بالموسم الماضي في المركز الثالث المؤهل للدوري الأوروبي.