ريال مدريد يعلن ضم بيلينجهام.. وموعد تقديمه

أعلن ريال مدريد توصله لاتفاق مع بوروسيا دورتموند لضم جود بيلينجهام لاعب الفريق الألماني.

وأشار ريال مدريد إلى أن بيلينجهام قد وقع على عقد لمدة 6 سنوات مقبلين حتى 2029.

اللاعب الإنجليزي سيتم تقديمه لوسائل الإعلام غدا في مؤتمر صحفي بمدينة ريال مدريد الرياضية في تمام الساعة 1 ظهرا بتوقيت القاهرة.

وكان دورتموند قد أعلن بيع اللاعب للنادي منذ أيام قبل أن يعلن ريال مدريد صباح اليوم.

وأصبح بيلينجهام ثالث صفقات ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الحالية بعد تقديم كل من براهيم دياز وفران جارسيا.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في تعاقد بيلينجهام مع دورتموند 103 مليون يورو، بالإضافة إلى بعض المكافآت في الصفقة والتي قد تصل إلى 30% من قيمة مبلغ الشرط الجزائي.

ويوقع جود بيلينجهام مع ريال مدريد صفقة تمتد حتى نهاية موسم 2028-2029 وفقا لما ذكره فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات.

بيلينجهام البالغ من العمر 19 عاما يقدم مستوى مميز مع دورتموند في المواسم الماضية وخلال الموسم المنقضي لعب 42 مباراة سجل خلالها 14 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

كما ظهر بيلينجهام بمستوى مميز مع منتخب إنجلترا في بطولتي كأس الأمم الأوروبية وكأس العالم.

وانضم النجم الإنجليزي الشاب إلى دورتموند قادما من بيرمنجهام سيتي في صيف 2020 مقابل 25 مليون يورو.

ويمتلك بيلينجهام 24 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، وقد شارك أساسيًا في كل مباريات الأسود الثلاثة بكأس العالم 2022، وسجل هدفا وصنع آخر خلالها.

وسيكون بيلينجهام أول لاعب إنجليزي يمثل ريال مدريد منذ ديفيد بيكام الذي رحل في 2007.

بيلينجهام شارك مع دورتموند في 132 مباراة وخلالهم سجل 24 هدفا وصنع 25 آخرين وتوج مع الفريق بلقب كأس ألمانيا.