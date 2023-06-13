تقرير: محمد بن رمضان على أعتاب فرينكفاروزي المجري
الثلاثاء، 13 يونيو 2023 - 22:01
كتب : FilGoal
اقترب فرينكفاروزي المجري من حسم صفقة التعاقد مع محمد علي بن رمضان نجم الترجي التونسي.
محمد علي بن رمضان
النادي : الترجي
وبحسب موقع " csakfoci" المجري فإن فرينكفاروزي بات قريبا من التعاقد مع بن رمضان خلال هذا الصيف.
وأوضحت التقارير أن فرينكفاروزي يضع اللمسات الأخيرة على صفقة بن رمضان رغبة عدد كبير من الأندية في ضم اللاعب.
وشارك بن رمضان مع منتخب تونس في كأس العالم 2022.
لاعب الوسط التونسي ارتبط مؤخرا بالانتقال للدوري الفرنسي وتحديدا نادي موناكو.
كما سبق وارتبط اللاعب التونسي بالانتقال إلى صفوف الأهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة وفقا للتقارير.
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