تقرير: محمد بن رمضان على أعتاب فرينكفاروزي المجري

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 - 22:01

كتب : FilGoal

محمد علي بن رمضان لاعب الترجي

اقترب فرينكفاروزي المجري من حسم صفقة التعاقد مع محمد علي بن رمضان نجم الترجي التونسي.

وبحسب موقع " csakfoci" المجري فإن فرينكفاروزي بات قريبا من التعاقد مع بن رمضان خلال هذا الصيف.

وأوضحت التقارير أن فرينكفاروزي يضع اللمسات الأخيرة على صفقة بن رمضان رغبة عدد كبير من الأندية في ضم اللاعب.

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وشارك بن رمضان مع منتخب تونس في كأس العالم 2022.

لاعب الوسط التونسي ارتبط مؤخرا بالانتقال للدوري الفرنسي وتحديدا نادي موناكو.

كما سبق وارتبط اللاعب التونسي بالانتقال إلى صفوف الأهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة وفقا للتقارير.

صاحب الـ23 عاما شارك مع الترجي خلال الموسم الحالي في 36 مباراة وسجل 14 هدفا وصنع آخر في جميع المسابقات.

محمد بن رمضان الترجي التونسي
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