ليكيب تكشف موقف نانت من ضم مصطفى محمد
الثلاثاء، 13 يونيو 2023 - 20:46
كتب : FilGoal
يبدو أن مصطفى محمد سوف يستمر في فرنسا ولن يعود إلى جالاتا سراي مجددا عقب نهاية إعارته مع نانت.
مصطفى محمد
النادي : نانت
وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها اليوم الثلاثاء فإن نانت قرر تفعيل بند الشراء في عقد مصطفى ليضمه مقابل 6 ملايين يورو.
وأوضح التقرير أن نانت لديه حتى غدا الخميس ليقرر موقفه النهائي وهو بالفعل اتخذه بضم مصطفى نهائيا.
وذكرت الصحيفة الفرنسية أن مهاجم منتخب مصر سيوقع على عقد يربطه بنانت لثلاثة مواسم.
وشارك مصطفى محمد في 51 مباراة مع نانت في الموسم المنصرم سجل خلالهم 11 هدفا وصنع خمسة آخرين.
يذكر أن تعاقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي مستمر حتى عام 2025.
وحصل مصطفى محمد مع نانت على وصافة كأس فرنسا بعدما بلغ النهائي ضد تولوز.
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