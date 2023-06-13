منافس الأهلي - رئيس الجزائر يكرم اتحاد العاصمة بعد التتويج بلقب الكونفدرالية

استقبل عبد المجيد تبون رئيس الجزائر فريق اتحاد العاصمة في القصر الجمهوري لتكريم الفريق بعد التتويج بلقب الكونفدرالية.

وحقق اتحاد العاصمة لقب الكونفدرالية بعد التغلب على يانج أفريكانز التنزاني.

وفاز الفريق الجزائري خارج ملعبه ذهابا بهدفين مقابل هدف واحد، بينما خسر على ملعبه بهدف دون رد.

ومنح رئيس الجزائر، لاعبو الفريق ومجلس الإدارة والجهاز الفني، وساما ممضي باسمه.

وحسم اتحاد العاصمة الجزائري مقعده في بطولة كأس السوبر الإفريقي أمام الأهلي المصري.

وكانت النسخة الأخيرة مغربية خالصة بين فريقي نهضة بركان والوداد وانتهت بفوز نهضة بركان باللقب.

ويستضيف استاد القاهرة حتى الآن النسخة المقبلة من السوبر الإفريقي كون الأهلي بطل دوري الأبطال.

ومن المقرر أن تقام المباراة خلال الفترة من 11 إلى 13 أغسطس المقبل.

وحقق الأهلي لقب البطولة ثماني مرات بينما خسر في نسختين فقط.

وتعرض الأهلي للخسارة في المواجهة الجزائرية الوحيدة بالسوبر الإفريقي وكانت في 2015.

وخسر الأهلي وقتها أمام وفاق سطيف بركلات الترجيح بالبطولة التي أقيمت وقتها في الجزائر.

وحقق الأهلي لقب البطولة أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 ومايو 2021 وديسمبر 2021.

وحصد الأهلي آخر نسختين شارك فيهما في عام 2021 على حساب منافس مغربي.